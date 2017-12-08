ABD Kudüs'e taşınmak için tarih verdi

Amerika Kudüs’e taşınmak için tarih verdi





ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ABD’nin Tel Aviv Büyükelçiliği’nin taşınması hakkında bilgi verdi. Tillerson, taşınmanın 2 yıldan daha uzun bir süreye yayılabileceğini dile getirdi.





ABD Başkanı Trump, tartışma yaratan açıklaması sırasında mühendis ve mimarlarla görüşeceğini söylemiş ve yeni bir yapı inşa edileceğini vurgulamıştı.





AFP’nin aktardığı haberde Tillerson’ın Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ile katıldığı bir basın toplantısında konuştuğu vurgulandı. Basının karşısına çıkan Tillerson, taşınmanın en az 2 yılı olduğunu sözlerine ekledi.