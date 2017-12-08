Samanyolu Haber /Gündem / ABD Kudüs'e taşınmak için tarih verdi /08 Aralık 2017 17:04

ABD Kudüs'e taşınmak için tarih verdi

ABD'de Donald Trump'ın tartışmalı Kudüs kararının ardından yeni bir açıklama geldi. Görevden alınacağı kulislerde konuşulan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, taşınma sürecinin detaylarını paylaştı.

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Amerika Kudüs’e taşınmak için tarih verdi

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ABD’nin Tel Aviv Büyükelçiliği’nin taşınması hakkında bilgi verdi. Tillerson, taşınmanın 2 yıldan daha uzun bir süreye yayılabileceğini dile getirdi.

ABD Başkanı Trump, tartışma yaratan açıklaması sırasında mühendis ve mimarlarla görüşeceğini söylemiş ve yeni bir yapı inşa edileceğini vurgulamıştı.

AFP’nin aktardığı haberde Tillerson’ın Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ile katıldığı bir basın toplantısında konuştuğu vurgulandı. Basının karşısına çıkan Tillerson, taşınmanın en az 2 yılı olduğunu sözlerine ekledi.
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