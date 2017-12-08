Ankara ve İstanbul merkezli onlarca gözaltı!

İSTANBUL VE ANKARA’DA CEMAAT OPERASYONU: 76 GÖZALTI





Ankara’da, Başbakanlık ve Adalet Bakanlığı’ndan KHK ile ihraç edilen personele yönelik başlatılan operasyonda 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı şu açıklamayı yaptı: “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, F… silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında örgüt üyesi olduğu tespit edilen 3’ü fiilen Adalet Bakanlığı CTE personeli ile 17 si Başbakanlıkta çalışırken ihraç edilmiş olan toplam 20 şüpheli hakkında 08/12/2017 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiş, gözaltı kararı verilen şüphelilerinden 14’ü yakalanmış olup, soruşturma işlemleri devam etmektedir.”







İstanbul merkezli 19 ilde operasyon





Cemaat üyesi iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 56 kişi için İstanbul merkezli 19 ilde de baskınlar yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, hukuki delil niteliği taşımayan ByLock programını, farklı kişiler adına kayıtlı telefon hatları üzerinden kullandıkları iddia edilen 56 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bingöl, Eskişehir, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Kocaeli, Malatya, Samsun, Tekirdağ, Tokat ve Zonguldak’ta baskınlar yapıldı.