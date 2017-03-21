Samanyolu Haber /Gündem / Turist gelecek diye havalimanı yaptılar kimse gelmedi... /21 Mart 2017 17:07

Turist gelecek diye havalimanı yaptılar kimse gelmedi...

Antalya’da turizm sektöründe yaşanan ağır kan kaybı havacılık sektörünü de vurdu.

SHABER3.COM

Ocak, Şubat ve 20 Mart’a kadar olan süreçte Gazipaşa Havalimanı’na dış hat seferi yapılmadı. Oysaki geçen yıl aynı dönem içinde 4 bin 953 dış hat yolcusu Gazipaşa/Alanya Havalimanı’nı kullanmıştı.

TÜRKİYE’nin Avrupa ülkeleri ile yaşadığı siyasi gerilim, Antalya ve Gazipaşa/Alanya Havalimanı istatistiklerine de yansıdı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Ocak-Şubat ayı istatistiklerine yansıyan resmi rakamlara göre; Antalya Havalimanı’nı kullanan yolcu sayısı geçen yıla oranla yüzde 5 azaldı. Turist gelmedi, liman boş kaldı

KAYIP ÇOK BÜYÜK

Geçen yıl 2 aylık periyotta 1 milyon 353 bin 490 yolcuyu ağırlayan Antalya Havalimanı, bu yıl aynı dönemde 1 milyon 279 311 yolcuya ‘merhaba’ dedi. Havalimanı dış hatlar yolcusundaki kayıp ise daha net biçimde istatistiklere yansıdı. 2016 Ocak-Şubat ayındaki dış hatlar yolcusu 401 bin 183 olarak kayıtlara geçerken, 2017 Ocak-Şubat ayında bu rakam 336 bine düştü. Dış hatlardaki kayıp yüzde -16.

DIŞ HATLARA İNİŞ YOK

Turizm’de yaşanan kan kaybının havacılık sektörüne vurduğu darbe en net şekli ile Gazipaşa’da ortaya çıktı. Geçen yılın ilk iki ayında 4 bin 953 dış hatlar yolcusunu karşılayan Gazipaşa/Alanya Havalimanı, 20 Mart 2017 tarihi itibariyle sıfır çekti. 2016’daki 47 bin 106 iç hatlar yolcusu ise 50 bin 539’a çıktı.

MART AYI DA BOŞ GEÇTİ

Dış hatlar yolcusu istatistiği ile ilgili Hürriyet’e bilgi veren Gazipaşa/Alanya Havalimanı Müdürü Ömer Sözener, “O rakamları DHMİ’ye biz gönderiyoruz. 2016 Şubat ayına kadar bizim dış hat yolcumuz vardı ancak malum sıkıntılardan sonra Ocak-Şubat-Mart ayında özel uçuş haricinde dış hat yolcumuz olmadı. Mart ayı sonu itibariyle hareketlenme bekliyoruz” dedi.
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