Samanyolu Haber /Teknoloji / Facebook Messenger, bazı telefonlarda kullanılamayacak /29 Mart 2017 12:34

Facebook Messenger, bazı telefonlarda kullanılamayacak

Artık Facebook Messenger, bazı işletim sistemlerinde kullanılamayacak.

SHABER3.COM

Windows Phone 8.1 ve daha altındaki işletim sistemlerini kullanan telefonların Facebook Messenger desteğinin sona ereceği duyuruldu.

Windows Phone kullanan Facebook Messenger kullanıcıları genelin yüzde 1'den daha az bir kısmına tekabül ediyor. Facebook'un desteğini kesmesinin nedeni ise güvenlik sorunu olarak gösterildi.

Öte yandan WhatsApp’ın yaptığı gibi, Messenger da Android 2.2 Froyo işletim sistemi içinde artık destek vermeyeceğini duyurdu. Uygulamanın destek vermekten vazgeçtiği diğer işletim sistemi de iOS 6.0 sürümü olarak açıklandı.

Mart ayının sonuna doğru bu işletim sistemini kullananlar Facebook Messenger tarafından uyarı niteliğinde bir mesaj alacaklar.
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