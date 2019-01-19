Samanyolu Haber /Gündem / ABD'nin Suriye arabulucusu senatör Graham: YPG, PKK'nın koludur /19 Ocak 2019 11:08

ABD'nin Suriye arabulucusu senatör Graham: YPG, PKK'nın koludur

ABD’li senatör Lindsey Graham "YPG, PKK'nın koludur, görmek isteyen için bu çok açıktır" dedi.

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Türkiye ile ABD arasında Suriye'de oluşturulacak tampon bölge konusunda arabuluculuk görevi üstlenen ABD'li senatör Lindsey Graham dün gerçekleştirdiği kritik görüşmeleri Fazıl Say konseriyle noktaladı.

Erdoğan'ın davetlisi olarak Say'ın 'Truva Sonatı' prömiyerine katılan Graham kritik görüşmelerin ardından Ankara'da basın toplantısı düzenledi.

Graham'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

— YPG, PKK'nın politik koludur. PKK ile bağlantısı var. Kanıtlar açık ve net. Müttefik Türkiye için yarattığımız problemi çözmeliyiz. Bizimle DEAŞ'a karşı savaşanlara da bir şeyler borçluyuz. İlerlemek için şansımız var, hatalarımızı düzeltmek için fırsatımız ve ve zamanımız tükeniyor, bu yüzden buradayım. DEAŞ'lılar hala dağlarda. Trump'ı Obama gibi hata yapmaması için uyardım. YPG'nin Türkiye'den uzaklaştırılması için Dunford'un bir çalışması var. Obama YPG'yi silahlandırarak Türkiye için kabus yarattı.

— ABD askeri hemen çekilirse Suriye'de daha büyük bir savaş çıkar. Güvenli bölge Türkiye'nin güvenliği için kurulacak.

 
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