Die Welt'ten Taraf manşeti

Gazete kapatılan Taraf Gazetesi’ne fontuyla “bugün biz Tarafız” manşetini attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Berlin Almanya ziyaretini protesto etmek için Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), bir kampanya başlattı.







‘Fontlara Özgürlük’ sloganıyla başlatılan kampanyaya Die Welt Gazetesi destek verdi. Alman gazete, Taraf Gazetesi’nin 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kapatılmasını hatırlattı. Tutuklu Bulunan Gazetenin Genel yayın Yönetmeni Ahmet Altana atıfta bulundu ve “Erdoğan’ın Almanya ziyareti sebebiyle Taraf’ın fontuyla çıkıyoruz” açıklamasını yaptı.





Die Welt Gazetesi, ayrıca Türkiye’de 174 gazetecinin cezaevinde olduğuna dikkat çekti. Bu sayının muhabiri Deniz Yücel’in tahliye edildiği şubat ayından bu yana da arttığına işaret etti.





Gazetenin manşetine aldığı haberin tamamı şu şekilde: “ Türk hükümeti, liberal gazeteleri kapattı. Bu yüzden Erdoğan’ın resmi devlet ziyaretinde yaptığı sırada Die Welt gazetesi olarak ‘Taraf’ fontunu attık. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angele Merkel tarafından kabul ettiği sırada, Türkiye’de 174 gazeteci cezaevinde bulunuyor.





Die Welt muhabiri Deniz Yücel, şubat ayında serbest bırakıldıktan sonra tutuklanan gazetecilerin sayısı açık bir şekilde arttı ve bu sayı dünyadaki diğer ülkelere kıyasla hayli yüksek. Gazetecilerin tutuklanması basın özgürlüğünü yok etmenin bir aracı. Bunun yanında medya kuruluşları kapısına zorla kilit vurmak da yine bunun bir başka metodu.





Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), medyaya yönelik bu baskıların hatırlatmak için, Erdoğan’ın resmi temaslarda bulunduğu sırada başlattığı ‘fontlara özgürlük’ kampanyasına destek veriyoruz. Bu eylem, düşünce ve ifade özgürlüğünü desteklemek içindir.





Bu yüzden Die Welt Gazetesi, 2007 yılında Gazeteci Ahmet Altan öncülüğünde liberal bir gazete olarak yayın hayatına başlayan Taraf Gazetesi ismini manşetine taşıdı. Avrupa’daki bir çok gözlemcinin de gibi taraf Gazetesi de, Erdoğan ilk başta siyasetin sivilleşmesi için orduya getirdiği sınırlamayı destekledi.





Fakat hükümetin başındaki kişi, günden güne liberal kriterlerden daha fazla taviz vermeye başladı. 2016 yılında yapılan darbe girişimi ardından, Taraf Gazetesi, diğer medya ve yayın organları gibi KHK ile kapatıldı. Ahmet Altan ve kendisi gibi entelektüel olan kardeşi Mehmet Altan ile birlikte tutuklandılar.





İkisi de daha önce Deniz Yücel’in tutulduğu yere, yani Silivir’deki yüksek güvenlikli cezaevine konuldular. Mehmet Altan’ın serbest bırakıldığı sırada, Şubat ayında Ahmet Altan’a ömür boyu hapis cezası verildi. Elbette gazetesine yönelik yasağın yanında kendisinin de cezaevinde olması, Türkiye’deki hükümetin aklı başında vatandaşlarından ne kadar korktuğunu gösteriyor. Biz bu başlıkla tabii ki bunu da hatırlatmak istedik.”





Ahvalnews.com