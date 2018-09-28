Samanyolu Haber /Gündem / Yeni Doğal Gaz zammı yolda /28 Eylül 2018 18:06

Yeni Doğal Gaz zammı yolda

Ağustos ve eylül aylarında konutta yüzde 9, sanayide ise yüzde 14 zam yapılan doğalgaza bir zam daha geliyor.

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Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, yeni bir zam yapmak zorunda olduklarını belirtirken, “Petrol fiyatının da önümüzdeki süreçte 100 dolar seviyesine çıkma ihtimali konuşuluyor. İnşallah, 100 dolara gitmeyeceğini umuyoruz. Bizim düşüncemiz 85 dolardan aşağı tekrar döneceği yönünde. Doğalgaz fiyatı artışında önümüzdeki dönem için bir oran söyleyecek olursak tümünde yüzde 15’lik bir oran söz konusu gibi görünüyor. Konutlara yüzde 9, elektrik üretiminde de yüzde 17 seviyesinde fiyat artışı gerçekleşebilir” dedi.
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