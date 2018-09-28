Samanyolu Haber /Gündem / Ayrıldığı kadının üstüne benzin döküp yaktı /28 Eylül 2018 16:59

Ayrıldığı kadının üstüne benzin döküp yaktı

Bursa'da, ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından benzin dökülerek yakıldığını anlatan Şengül Vatansever isimli kadın yaşamını yitirdi.

SHABER3.COM

Bursa’nın Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi’nde yol kenarında yatan bir kadını fark eden vatandaşlar, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Vücudunun büyük bölümünde oluşan yanıklar nedeniyle ağır yaralı olarak Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ve adının Şengül Vatansever (35) olduğu öğrenilen kadın, hastanede verdiği ilk bilgilerde, kendisinden ayrılmak istediğini söylediği erkek arkadaşı Ü.V. (30) ile otomobilde tartıştığını, tartışmanın büyümesi üzerine arkadaşı tarafından benzin dökülerek yakıldığını anlattı.

Daha sonra Botanik Park yakınlarında otomobili durduran Ü.V’nin üzerindeki alevleri söndürdüğünü ve kendisini yeniden araca bindirdiğini aktaran Vatansever, tartışmanın sürmesi üzerine arkadaşının kendisini otomobilden indirerek, yol kenarına bıraktığını söyledi.

KURTARILAMADI

Sağlık durumunun ciddiyetini koruması üzerine İstanbul’daki bir hastaneye sevk edilen Vatansever, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, olay yerinden kaçan şüphelinin, bir süre sonra trafik kazası geçirdiği ve başına aldığı darbeyle ağır yaralandığı öğrenildi. Ü.V’nin Çekirge Devlet Hastanesinde yoğun bakıma alındığı belirtildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ayrıldığı kadının üstüne benzin döküp yaktı Sonraki Haber >>

Uçak pisti ıskalayıp göle indi

Uçak pisti ıskalayıp göle indi

İşte ZDF'nin Türkiye belgesli

İşte ZDF'nin Türkiye belgesli

Trump'tan gazeteciye: Buyrun bay Kürt

Trump'tan gazeteciye: Buyrun bay Kürt

Bize ‘Terörist!’ demişler bir kısım komik insanlar

Bize ‘Terörist!’ demişler bir kısım komik insanlar

Fok balığı, kanocuyu tokatladı

Fok balığı, kanocuyu tokatladı

50 kiloluk un çuvallarından hiçbiri 50 kilo çıkmadı!

50 kiloluk un çuvallarından hiçbiri 50 kilo çıkmadı!

Rize'deki asırlık çınarın kesilmesini paylaşan gazeteciye savcılık soruşturması

Rize'deki asırlık çınarın kesilmesini paylaşan gazeteciye savcılık soruşturması

Zulüm yapanları Şeytan bakın nasıl kandırıyor

Zulüm yapanları Şeytan bakın nasıl kandırıyor

Trump BM genel Kurulunu güldürdü

Trump BM genel Kurulunu güldürdü

Fotoğraf çektirmek isterken dalgaların arasında kaldı

Fotoğraf çektirmek isterken dalgaların arasında kaldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:36:59