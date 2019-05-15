Diyanet'ten Çamlıca açıklaması

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından geleneksel olarak düzenlenen Dini Yayınlar Fuarı'nın bu yıl 38’incisi düzenleniyor.





İstanbul’da Sultanahmet Meydanı’na kurulan fuarın, ikinci yeri olarak Üsküdar’daki Büyük Çamlıca Camii’nin iç avlusu kullanıldı.





Fuarın açılışını da Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş yaptı.







“KUR’AN’IN ADIDIR KİTAP”





Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş açılışta yaptığı konuşmada, “Güzel bir mekândayız, güzel bir zamandayız. Zamanların en mukaddesi Ramazan ayındayız. Mekânların en güzel Kâbe-i Muazzama’nın şubesi Büyük Çamlıca Camii’nin iç avlusundayız.” diye konuştu.





“Kur’an’ın adıdır kitap. Onun için tüm kitaplara isim olmuştur.” diyen Erbaş, “Bu açıdan kitap kelimesinin fuarla birlikte yan yana gelmesi ve fuarın daha fazla kitap okunmasının vesilesi olarak bu fuarın açılmış olmalı çok anlamlıdır” ifadelerini kullandı.













“RAMAZAN BOYUNCA ÜCRETSİZ OTOBÜS SEFERLERİ HAZIRLAYACAĞIZ”





Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Burada daha çok kitapseverle sizleri buluşturmak adına bütün imkânlarımızı seferber edeceğimizi açıkça ifade ediyorum.” dedi.