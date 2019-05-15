Japon devi İzmir'de şirket aldı

Geçen haftalarda Türkiye’nin en önemli boya şirketlerinden Betek’in Japon devi Nippon Paint’e devredilmesinin ardından listeye yeni bir satış daha eklendi. Japonya’nın önemli kimya devlerinden DIC Corporation’a ait Sun Chemical, İzmir’de üretim yapan Macrochemical Endüstriyel Kimyasalları adlı şirketin tamamını satın almak için görüşmelere başladı. Dünya gazetesinden Kerim Ülker’in haberine göre resmi kurumlara başvuru sürecini başlatan Japon şirket, anlaşma tamamlanırsa Türkiye’deki 4’üncü yatırımına imza atmış olacak.







TÜRKİYE’DE 200’DEN FAZLA ÇALIŞANI VAR





1908 yılında kurulan Japon devi DIC Corporation’ın dünya genelinde 20 binden fazla çalışanı var. Şirketin amiral gemisi ise Sun Chemical. Dünyanın en büyük matbaa mürekkepleri üreticisi olan Sun Chemical’ın cirosu yıllık 5 milyar dolara ulaşıyor. Sun Chemical’ın çalışan sayısı ise 11 binin üzerinde. Türkiye’ye 2000 yılında Fransız devi Total’in sahibi olduğu Bakım Coates Lorilleux’nun İzmir’deki tesislerini alarak giren Sun Chemical, 2004 yılında ise ÇBS grubuna ait olan Printaş Matbaa Mürekkepleri’nin bazı varlıklarını bünyesine kattı. Ardından 2016 yılında Aliağa’da 50 bin metrekarelik yeni tesisini kuran Sun Chemical’ın Türkiye operasyonlarında 200’den fazla çalışan bulunuyor.

Japon şirketin satın aldığı Makrochemical Endüstriyel Kimyasalları ise 1996’da Çiğli’de ilk fabrikasını kurdu. Yerli sermayeli şirketin Tuzla ve Çorlu’da üretim tesisleri ve depoları bulunuyor. Tekstil ve deri kimyasalları, ofset, matbaa ürünleri üreten şirket 25’ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.