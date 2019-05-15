Alman ordusu Irak'taki askeri eğitimlerini askıya aldı

Alman Savunma Bakanlığı Sözcüsü Çarşamba günü Berlin'de yaptığı açıklamada ABD ve İran arasında artan gerilim gerekçesiyle "Hafta başından beri eğitim görevinin durdurulduğunu" belirtti. Askıya almanın kalıcı olmadığının altını çizen sözcü "İlerleyen günlerde duruma göre eğitimin tekrar başlayabileceğini" söyledi. Sözcü "Somut bir tehdit almadıklarını" da sözlerine ekledi.







Alman haber ajansı dpa’nın Berlin’deki güvenlik kaynaklarından edindiği bilgilere göre, karar IŞİD karşıtı koalisyona dahil olan diğer devletlerle birlikte hafta başında alındı. Alman ordusundan bir sözcü de “Bölgede güvenliğe ilişkin durumun kötüleşmesi” nedeniyle söz konusu kararın alındığını belirtti.





Almanya, Suriye ve Irak'ta terör örgütü IŞİD ile mücadele için ABD öncülüğünde kurulan uluslararası koalisyona 2015 yılından bu yana destek veriyor. Alman ordusunun Irak'ta yaklaşık 160 askeri bulunuyor. Bu askerlerden 60’ı Bağdat yakınlarında ve 100 kadarı da Erbil’de görev yapıyor. Irak’ta konuşlandırılan Alman askerleri, Irak silahlı kuvvetlerine eğitim veriyor.





İran destekli saldırı olacağı iddiası





ABD Dışişleri Bakanlığı da Çarşamba günü acil görevi olmayan personeline Irak'taki Amerikan diplomatik temsilciliklerinden ayrılması için talimat verdi.





Karar, ABD Merkez Komutanlığı’nın Irak ve Suriye’de İran destekli potansiyel saldırı olacağı yönünde duyumlar olduğunu açıklaması sonrasında alındı.





ABD-İran arasında gerginlik





ABD'nin 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesi ve İran'a yönelik ekonomik yaptırımlarını yeniden yürürlüğe koymasının ardından iki ülke arasındaki tansiyon yükseldi. ABD, son dönemde Ortadoğu'ya gönderdiği savaş gemileri ve bombardıman uçaklarıyla bölgedeki deniz ve hava kuvvetlerini de güçlendirmişti.





New York Times gazetesinde yayınlan bir haberde Beyaz Saray'ın İran'ın Amerikan güçlerine saldırması ya da nükleer silah çalışmalarını yoğunlaştırması hâlinde Ortadoğu'ya 120 bin asker göndermeye yönelik bir planı değerlendirdiğini öne sürmüştü. Ancak haber ABD Başkanı Donald Trump tarafından yalanlanmıştı. Salı günü Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la bir araya gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da yaptığı açıklamada İran'la gerginliğe değinmişABD'nin İran ile savaş peşinde olmadığını açıklamıştı.