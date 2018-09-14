Samanyolu Haber /Medya / DHA kapanıyor mu? /14 Eylül 2018 18:46

DHA kapanıyor mu?

Demirören Haber Ajansı (DHA) Genel Müdürü Salih Zeki Sarıdanişmet, ajansın kapanacağı yönündeki iddiaları cevapladı

SHABER3.COM

Kurumun kapanacağı yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu belirten Sarıdanişmet, "DHA, Hürriyet Haber Ajansı'ndan başlayarak bugünlere gelen yarım asırlık bir gazetecilik geleneği" dedi.
Sarıdanişmet, şöyle devam etti:

"Son bir yıldır da tarihinde ilk defa operasyonel olarak kâra geçti. Demirören yönetiminin DHA'nın kapatılması konusunda ne bir kararı ne de bir gündemi oldu. Bunu ortaya atan isimlerin bir ciddiyeti yok ancak bunu ciddiye alıp da habere yer veren haber sitelerine değer verdiğimiz için böyle bir açıklama yapmaya gerek duyduk. Yani maksatlı spekülasyonlar. DHA güçlenerek yoluna devam ediyor. Hem finansal hem de operasyonel olarak Türkiye'nin en güçlü medya kuruluşlarından biri."
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