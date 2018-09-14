3. Havalimanı inşaatında isyan var... İşçiler büyük eylemde

Evrensel'de yer alan habere göre TOMA'larla şantiyeye giren jandarma ekipleri işçilere gaz bombası attı.





Eylemin devam etmesi üzerine şirket yetkilileri işçilere görüşme çağrısı yaptı. Yapılan görüşmede şirkete 15 maddelik talep listesi iletildi. Taleplerin insani olduğunu söyleyen ve karşılanacağını ifade eden şirket yönetimi bunun protokole çevrilmesine itiraz etti. İşçi temsilcilerinin ısrarı üzerine "Ne yaparsanız yapın" diyen şirket yetkilileri görüşmeden çekildi.





Kaldıkları kamp alanında eyleme başlayan işçiler Evrensel’e konuştu:

“Son günlerde iki arkadaşımız çatıdan düştü, biri şu anda ameliyatta. Çalışma koşullarımız çok kötü. Tahtakurusundan uyuyamıyorsun. Her gün 1 saat yağmur altında servis bekliyoruz. Taşeron şirketlerden parasını alamayanlar var. Yani sorun çok. En başta servis kazası için başladı eylem, ancak diğer sorunlarla da birleşti.”





İstanbul'un Terkos Gölü’ne yakın Arnavutköy-Göktürk-Çatalca kavşağında 150 milyon yolcu kapasiteli 3. Havalimanı inşaatında iş kazaları, servis kazaları devam ediyor. Geçtiğimiz çarşamba günü yaşanan servis kazası sonucu 17 işçi yaralandı. Sık sık servis kazalarının yaşandığını aktaran işçiler, bu duruma isyan etti. Kaldıkları kamp alanında eyleme başlayan işçiler, çalışma koşullarının düzeltilmesini istiyor. Evrensel’e konuşan işçilerden biri şunları söyledi:





“16 aydır buradayım ilk defa böyle bir şey görüyorum. Baskıyla insanlar dolmuş belli ki. Baret yakmalar, yelek yakmalar var, yetkilileri görünce tepki gösteriliyor. Güzel bir katılım var. Aşağı yukarı yüzde 90’ı sahada. Sabah erken saatte gidenler gitmiş, onlar da çalışmıyor. Herkes isyan etmiş durumda.”





SORUN ÇOK





İnşaatın başladığı günden beri şantiyede çalışan bir işçi ise şunları söyledi:





“Çarşamba akşam saatlerinde servis yolunda bir kaza yaşandı. 17 arkadaşımız yaralandı. Birkaç gün önce de 2 arkadaşımız çatıdan düştü. Biri şu anda ameliyatta. Sorun çok. Kimisi taşerondan parasını alamıyor, yemekhanelerde yemek yenmiyor. Dünya projesi diyorsun, milyon dolarların döndüğü bir sektörde çalışan işçinin boğazını doyuramıyorsun. Böyle bir şey olabilir mi, rezalet yani. Normalde evim burada bayramda servis olmadığı için kampta kalmak zorunda kaldım. Tahtakurusundan uyuyamıyorsun imkanı yok, karınca gibi kaynıyor yani. Sebep çok. Eylemin ana nedeni servisi kazası ama diğer sorunlarla birleşti.”





TAŞERONDA ÇALIŞANLAR ÜCRETLERİNİ ALAMIYOR





Dolar kurunun yükselmesinden sonra bir çok firmanın iflas ettiğini ve işçilerin ücretlerini ödemeyerek kaçıp gittiğini iddia eden bir başka işçi ise, “Ana firmaya çalışanlar paralarını alıyor ancak taşeronda çalışanların pek çoğu ücretlerini alamıyor. Bazı firmalar battı, bazıları kaçtı gitti. Ufak taşeronların çoğu battı, hepsi kaçtı. İşçiler parasını alamadı. Biz mesela bayram mesaisine gittik 300 lira denildi. Acil bir yer vardı. 3 gün çalıştık 500 lira aldık. 2 kişinin de halen parası yatmadı. Sayısız şantiyede çalıştım ilk defa bu kadar düzensiz bir şantiye görüyorum” diye konuştu.





JANDARMA İŞÇİLERE GAZ BOMBALARIYLA SALDIRDI







Öte yandan eylem üzerine inşaat sahasına çok sayıda jandarma çağrıldı. TOMA'larla şantiyeye giren jandarma ekipleri işçilerin kaldığı koğuşlara girerek tehditlerde bulundu. Eylemin kanunsuz olduğunu iddia eden jandarmaların eylemi engellemeye çalıştığı ifade edildi. Yağmur nedeniyle eyleme kısa süreli ara veren işçilerin koğuşların olduğu yeniden toplanması üzerine jandarma ekipleri işçilere gaz bombalarıyla saldırdı. Saldırıya rağmen eylemin devam etmesi üzerine bölgeye otobüslerle çevik kuvvet polisleri sevk edildi. İşçilerin kaldığı Akpınar kampı girişi jandarmalar tarafından tutuldu. Şantiyeye çağrılan polisler de kampın içine yığınak yaptı. Öte yandan şirket yetkilileri eylem nedeniyle işçilere temsilcilerini seçme ve görüşme yapma çağrısında bulundu.





?ŞİRKET YETKİLİLERİNİ BARETLE KOVALADILAR





İşçileri eylemden vazgeçirmek isteyen şirket yöneticileri ise bir kamyonetle koğuşların olduğu bölgeye gelerek konuşma yapmak istedi. İşçiler şirket yönetimini, alkış, slogan ve ıslıklarla protesto etti. Tepkilere rağmen kamyonet kasasına çıkarak konuşma yapmak isteyen şirket yetkililerine işçiler baretlerini atmaya başladı. Bunun üzerine kamyonet alandan ayrılmak zorunda kaldı.





İGA’DAN EYLEM AÇIKLAMASI







İGA Havalimanı İşletmesi de işçilerin eylemine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada bu sabah erken saatlerde işçileri inşaat alanına götürmesi gereken servislerin, kötü hava koşulları nedeniyle gecikmesi sonucu işçilerin yağmur altında bekledikleri sırada mağdur oldukları ve bu durumu protesto ettikleri belirtildi.





Olayı yakından izlediğini iddia eden İGA yönetimi ve ilgili resmi makamların işçilerle diyalog halinde olduklarını açıkladı:

“Saat 14.30 itibarıyla İstanbul Yeni Havalimanı işletmecisi İGA'nın İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu işçi temsilcileriyle bir araya gelecek ve gerekli çözüm yolları üzerine çalışılacaktır.”





ŞİRKET 'TALEPLERİ KARŞILARIZ' DEDİ, PROTOKOL İMZALAMADI





Şirketin açıklaması sonrası işçi temsilcileriyle şirket arasında görüşme gerçekleştirildi. Görüşmeye Eyüp ve Arnavutköy Kaymakamları da katıldı. Görüşme öncesi işçi temsilcileriyle görüşen kaymakamlar taleplerin kabul edileceğini söyleyerek eylemin sonlandırılmasını istedi. Bunun üzerine eylemdeki işçiler dağılmaya başladı. Daha sonra başlayan görüşmeye işçilerin seçtiği 13 temsilci katıldı. Taleplerin yer aldığı 15 maddelik liste şirket yönetimine iletildi. Şirket temsilcileri, önce taleplerin insani olduğunu ve karşılayacaklarını iddia etti. İşçi temsilcileri talepler için bir protokol imzalanmasını isteyince şirket yetkilileri bu protokole imza atmayacaklarını ifade etti. Devamında eylemlerin sürdürülmemesi yönünde baskı yapan şirket yöneticileri, "Bu süreçten siz zararlı çıkarsınız" diyerek işçileri tehdit de etti.





İNŞAAT-İŞ'TEN ŞİRKETİN OYALAYICI TUTUMUNA TEPKİ





İnşaat-İş'ten görüşme sonrası yapılan yazılı açıklamada ise şunlar ifade edildi:





"Sendika temsillerimiz ve işçilerin belirlediği heyetin katılımıyla gerçekleşen görüşmede işçiler şirket yönetimine 15 maddelik talep listesini sundular. İşçilerin en doğal haklarının talepleştirilmesinin bile abes olduğu bu koşullarda Samsunlu, patronların her zamanki oyalamacı tutumunu sergilemenin ötesinde somut bir şey söylemedi.





Kölece koşullarda çalıştırılan, insanlık dışı barınma-beslenme ve ulaşım koşullarına maruz kalan, her gün en az ikisinin kanının aktığı bu köle-ölüm kampında işçi arkadaşlarımızın “artık yeter” isyanının basıncıyla görüşmeye gelen İGA direktörü, “Tepkinizi gördüm, mesajı aldım. Fakat bu sorunlar bir anda çözülemez, zaman vermelisiniz” gibi oyalayıcı ve öteleyici bir tutum sergiledi.





Görüşme somut hiçbir öneri ve kabulün olmadığı bu tutumlarla sona erdi.





İşçi heyeti ve sendika temsilcilerimiz sonuçları işçilerle görüşmek ve nasıl bir tutum alınacağını birlikte belirlemek üzere görüşmeden ayrıldılar."





DEV YAPI-İŞ: DİRENİŞ DEVAM EDİYOR





Görüşmeye katılan Dev Yapı-İş Genel Başkanı şirket tutumuna tepki göstererek taleplerin karşılanmamasından kaynaklı direnişin yarın da süreceğini ifade etti. Karabulut görüşmeye ilişkin şunları söyledi:

"Taleplerinizi inceleyeceğiz, dediler. Takip edip düzelteceğiz, dediler. Bunun üzerine biz de karşılıklı imza atılmasını istedik. Ama şirket yönetimi imzalayamayacağını söyledi. Bunun üzerine üstü kapalı tehdit ettiler, ne yapıyorsanız yapın diyerek. 'Eyleme devam ederseniz, bu süreçten zararlı çıkarsınız' dediler. Bunun üzerine işçi temsilcileri de eyleme devam etme kararı aldı."





İşçilerin şirket yöneticilerine sunduğu 15 maddelik talep listesi şu şekilde:





- Eyleme katılan işçiler işten atılmayacak.





- Habersiz şekilde işten atılanlar işe iade edilecek





- Servis sorunu çözülecek





- Yatakhane, lavabo, banyo temizlikleri düzenli olarak yapılacak, tahtakurusu sorunu çözülecek





- Revir personelinin işçilerle ilgilenmesi, gerekli sağlık malzemelerinin temin edilmesi sağlanacak, işçilere dönük aşağılayıcı muamele engellenecek





- Maaşların tamamı hesaba yatırılacak, elden maaş ödemesi yapılmayacak





- Geçmişe dönük ödenmeyen ücretler ödenecek





- İşçi ve formenler aynı yemekhanede yemek yiyecek





- Sorunlara sebep olan İGA yetkilileri görevden alınsın





- Talepler basın karşısında okunacak





- İş cinayetleri çözülecek





- 6 aydır maaşları yatırılmayan işçilerin ödemelerinin yapılması





- Bayram ikramiyesi verilmesi





- Azerbaycanlı işçilerin bulunduğu ekibin başı Selim Öztürk’ün sebep olduğu mağduriyet dolayısıyla işten atılması





- İşçi kıyafetlerinin verilmesi





İNŞAAT-İŞ: YÖNETİM BİNASININ CAMLARI KIRILDI







İnşaat-İş Sendikasının Twitter hesabından yapılan açıklamada "3. Havalimanı şantiyesinde arka arkaya yaşanan iş cinayetleri ve iş kazalarından dolayı, çalışma koşullarının giderek ağırlaşmasından dolayı üyelerimizin de içinde bulunduğu iş durdurma eylemi gerçekleşmektedir" denildi.





Eylemi görüntüleyen üyelerinin "Video çekimi yapanlar tek tek belirlenip cezalandırılacaktır” denilerek tehdit edildiğini aktaran İnşaat-İş, "Plazaların olduğu yere doğru yürüyüş gerçekleşiyor. Yönetim binasının camları kırıldı. Eyleme katılan işçi sayısı giderek artıyor" paylaşımında bulundu.





Evrensel