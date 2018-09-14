Samanyolu Haber /Gündem / Doktorlara şarbon teşhisi koyma yasağı mı getirildi? /14 Eylül 2018 18:45

Doktorlara şarbon teşhisi koyma yasağı mı getirildi?

Kamu hastanelerindeki doktorlara şarbon teşhisi koyma yasağı getirildiği iddia edildi. CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, konuyu soru önergesi ile Meclis'e taşıdı.

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Kamu hastanelerinde doktorlara şarbon teşhisi koyma yasağı getirildiği ileri sürülürken, konu Meclis'e taşındı.

Sözcü gazetesinden Deniz Ayhan'ın haberine göre, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya verdiği yazılı soru önergesinde, şu ifadeleri yer verdi:

"Son dönemde görsel ve yazılı basına yansıyan haberler ülkemizde geçen Kurban Bayramı nedeniyle artan canlı hayvan ticareti, kesimi ile et tüketiminin şarbon hastalığını görünür hale getirdiğini yansıtmaktadır. Bir kamu iktisadi teşebbüsü olan Et ve Süt Kurumu tarafından ithal edilen canlı hayvanlarda şarbon hastalığı görüldüğü öğrenilmiştir. Bu hayvanların kesimi ve depolanması için kiralanan çiftliklere Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği'nin 109. maddesi gereğince karantina uygulamasına geçildiği ve hasta hayvanların imha edildiği görülmüştür."

Aydın, Türkiye genelinde kaç merkezde şarbon nedeniyle karantina uygulandığını sorduğu önergesinde, bir iddiayı da gündeme getirdi. Kamu hastanelerindeki hekimlere şarbon teşhisi koyma yasağı getirildiği iddialarının olduğunu belirten Aydın, "Bu iddialar doğru mudur?" diye sordu.
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