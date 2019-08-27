THK ve Kızılay Derneği'nde görev yapmış yöneticilere soruşturma açıldı

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Genel Mu¨du¨rlu¨k ve valilikler tarafından dernek denetimlerinin, 5253 sayılı "Dernekler Kanunu"nun ilgili maddeleri geregˆince du¨zenli olarak yapıldığı hatırlatıldı.









Bu kapsamda, 2018'de denetlenen 5 bin 434 dernekten 613'ü hakkında idari is¸lem yapıldığı, 182 dernekle ilgili adli is¸lem yapılması ic¸in de yargı mercilerine bildirimde bulunulduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:





"2019 yılının Agˆustos ayı itibarıyla 4 bin 454 dernegˆin denetiminin yapılması sonucunda 424 dernek ile ilgili olarak idari is¸lem yapılmıs¸, 132 dernek ile ilgili olarak adli is¸lem yapılması ic¸in yargı mercilerine bildirimde bulunulmus¸tur. Hakkında idari is¸lem yapılan ve adli mercilere suc¸ duyurusunda bulunulan dernekler arasında Türk Hava Kurumu (THK) ve Türkiye Kızılay Dernegˆinde go¨rev yapmıs¸ yo¨neticileri de bulunmaktadır.





THK'nin 1 Ocak 2013-8 Haziran 2016 tarihleri arasındaki is¸lemlerinin Bakanlıgˆımız dernekler denetc¸ileri tarafından denetlenmesi sonucunda, THK tu¨zu¨gˆu¨ne go¨re borc¸lanılabilecek miktarın c¸ok u¨zerinde borc¸lanıldıgˆı, satın almak yerine THK Havacılık Vakfından THK'ye bes¸ yıllıgˆına kiralanan uc¸ak ve helikopter ic¸in yapılan o¨demenin kiralanan tas¸ıtların satın alma degˆerine es¸it oldugˆu belirlenmiştir. Ayrıca ilgili s¸irket tarafından o¨denmesi gereken yakıt bedelinin THK I·ktisadi I·s¸letmesi tarafından o¨dendigˆi, THK'ye ait bazı demirbas¸ların THK Havacılık Vakfı c¸alıs¸anlarınca satıldıgˆı, THK İktisadi İs¸letmesi tarafından 10 uc¸agˆın satıs¸ ihalesine ilis¸kin belgelerin denetim sırasında ibraz edilemedigˆi, mu¨lkiyeti THK'ye ait 9 tas¸ınmazın degˆerinin c¸ok altında satıldıgˆı, yurtdıs¸ından alınan bazı yardımların mu¨lki idare amirligˆine bildirilmedigˆi tespit edilmis¸tir."





Tu¨rkiye Kızılay Dernegˆi'nin o¨nceden ortagˆı oldugˆu ic¸ecek ve pazarlama alanında faaliyet go¨steren iki s¸irket ve bir ildeki şubesiyle ilgili de İçişleri Bakanlıgˆınca inceleme yapıldığı kaydedildi.





Açıklamada şu bilgilere yer verildi:





"İc¸ecek s¸irketindeki mal giris¸ ve c¸ıkıs¸ formları arasında uyumsuzluk oldugˆu, pazarlama s¸irketindeki hisselerinin tamamının 2008 yılında bas¸ka bir s¸irkete devredilmesine ragˆmen bayilerden alınan teminatların Kızılayın ortagˆı oldugˆu ic¸ecek s¸irketine devredilmedigˆi belirlendi.





Kurumun bir ildeki şubesi tarafından 2005 yılında ihale ile yaptırılan c¸ok amac¸lı salon binasında Kızılayın teknik elemanlarınca yapılan incelemede, binadaki gizli kusurların tespit edilmesine ve ilgili şubeye durumun bildirilmesine ragˆmen, ihaleyi alan firma hakkında hukuki is¸lemlerin yapılmadıgˆı, 2009 yılında aynı ildeki Afet ve Lojistik Merkezi tadilat ve onarım ihalesinde, is¸ artırımına gidilerek firmaya yapılan o¨demelerde uygulanması gereken indirimlerin yapılmayarak kurumun zarara ugˆratıldıgˆı tespit edilmis¸tir."





Söz konusu tespitlerle ilgili sorumlulukları bulunan THK ve Kızılay Dernegˆinde go¨rev yapmıs¸ yo¨neticiler hakkında Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆına suc¸ duyurusunda bulunulduğu ve ilgili valilikc¸e idari is¸lemler yapılmasının istenildiği vurgulandı.





Yas¸anan istifalar nedeniyle THK Merkez Yo¨netim Kurulu u¨ye sayısının 12'den 3'e du¨s¸mesinden dolayı THK'nin 26 Haziran 2019'dan itibaren merkez yo¨netim kurulundan yoksun kaldıgˆı ve yo¨netiminin bas¸ka yoldan sagˆlanamadıgˆının anlas¸ıldığı belirtildi.





Açıklamada, "Bakanlıgˆımıza ulas¸an s¸ikayetler u¨zerine de 26 Agˆustos pazartesi gu¨nu¨nden itibaren bir mu¨lkiye bas¸mu¨fettis¸i ve iki dernekler denetc¸isi tarafından THK'nin denetimine bas¸lanmıs¸tır." denildi.