Samanyolu Haber /Gündem / Devletin köprüsünden devletin polisi geçemiyor /09 Aralık 2016 12:46

Devletin köprüsünden devletin polisi geçemiyor

İstanbul emniyetine ait araçların Yavuz Sultan Selim ve Osman Gazi köprülerinden geçmesi yasaklandı. Bütün şubelere gönderilen yazıda "Yapılan geçişlerin ücreti ve cezaları bütçemizden ödenmeyecektir” dendi.

SHABER3.COM

 İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Seylan Demir’in 6 Aralık’ta bütün şubelere gönderdiği yazıda, “Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerini kullanmak isteyen araçlarımızın alternatif yolları kullanmaları gerekmektedir. Yapılan geçişlerin ücreti ve cezaları bütçemizden ödenmeyecektir” dendi.

Makam araçları dahil

Bir emniyet yetkilisi, yasağa, söz konusu tarihe kadar iki köprüyü ücretsiz kullanabilen makam araçlarının da dahil olduğunu, iki köprüyü inşa edip işleten şirketlerin, polis araçlarının da ücret ödemesi yönündeki talebi üzerine bu kararın alındığını kaydetti.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde geçiş ücreti 9.90 TL ila 49.3 TL arasında değişiyor. Osmangazi Köprüsü’nden geçiş içinse 88.75 TL ödeniyor.
<< Önceki Haber Devletin köprüsünden devletin polisi geçemiyor Sonraki Haber >>

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Rusya'da korkutan patlama

Rusya'da korkutan patlama

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Twitlerle Türkiye gündemi

Twitlerle Türkiye gündemi

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!

"Rejimi değiştirecekseniz orada oy değil yürek tartılır..."
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:50:31