Flaş! Bugün Meclis'e geliyor







AKP ve MHP ‘cumhurbaşkanlığı sistemi’ni içeren anayasa taslağı metninde anlaştı. Anayasa değişikliğine ilişkin teklifin bugün Meclis’e getirileceği öğrenildi.





YÜCE DİVAN BAŞLIĞI





MHP ile ‘uzlaşılamayan’ Yüce Divan’a sevk için 3 kademeli formülün benimsendiği, Yüce Divan’a sevk için 367 imzanın aranacağı öğrenildi. Taslak metne göre; önerge için 276, komisyon için ise 330 imza gerecek.





Mevcut anayasada, Cumhurbaşkanı ancak Meclis üye tamsayısının en az üçte birinin teklifi üzerine (330) ve dörtte üçünün vereceği kararla, (413) vatana ihanetle suçlandırılabiliyordu. Yani yeni taslakta Yüce Divan’a sevk için 413 yerine artık 367 imza aranacak.





Başbakan Binali Yıldırım, Rusya ziyaretinden önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile TBMM’de bir araya gelmişti. AKP Genel Sekreteri Abdülhamit Gül’ün anayasa teklifi hakkında hazırladığı raporu inceleyen Yıldırım ve Bahçeli’nin, taslak metne son şeklini verdiği belirtilmişti.





ERDOĞAN “FİRE OLMAYACAK” DEMİŞTİ





Cumhurbaşkanı Erdoğan dün TBMM’deki ihtisas komisyonları üyeleriyle gerçekleştirdiği buluşmada, yeni anayasa görüşmelerine ilişkin olarak “MHP ile AK Parti birlikte çok önemli bir uzlaşmaya imza attı. Ben MHP'nin genel tavrını olumlu buluyorum. Bu tavrı Genel Kurul'da da sürdüreceklerine inanıyorum. AK Parti'ye sonuna kadar güvenirim. Anayasa paketi, Meclis'ten 330'un üzerinde geçecektir. Bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum” demiş ve AKP'de ‘fire olmayacağını’ söylemişti.