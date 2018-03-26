Samanyolu Haber /Gündem / Devlet yurdunda yemekten böcek çıktı... 300 öğrenci zehirlendi... /26 Mart 2018 10:45

Devlet yurdunda yemekten böcek çıktı... 300 öğrenci zehirlendi...

Tokat’ta üç günde 300’e yakın kişinin zehirlendiği yurttaki öğrenciler eylem yaptı. Yemeklerden böcek çıktığı iddia edildi.

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Merkeze bağlı Taşlıçiftlik Mahallesi’nde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı kadın öğrenci yurdu son günlerde zehirlenmelerle gündeme geliyor.

Üç günde 285 öğrenci zehirlendiğini belirterek hastanelere başvurdu. Öğrencilerin hiçbiri şu an hastanede değil. Tümü ayakta tedaviyle taburcu edildi.

Böcek mi çıktı?

Yurtta kalan öğrenciler dün gece bina önünde toplanarak yönetimin istifasını istedi.

Bazıları da yemeklerde böcek çıktığını öne sürdü. Öğrenciler, zehirlenmeye tavuk, köfte ve makarnanın yola açtığının söylediğini aktardı.

‘Bağırsakta problem var’


KYK İl Müdürü Fahri Delen, net sonuçların çarşamba günü çıkacak tahliller sonucunda belli olacağını söyledi

Delen şunları kaydetti: “Bir sıkıntı varsa gereğini yapacağız. İlk tespitlere göre bağırsaklarda problem var, çocuklarda üşütme, titreme ve ateş gibi şeyler var. Yatan bir hastamız yok. Çocuklar ayakta tedavi oldu. Şu andaki sayı 300’e yakın ama bazıları iki-üç kez hastaneye gitti.”
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