Bu satışta püf nokta: Doğan Haber Ajansı ...Bu satış seçimleri etkileyecek

Hem Aydın Doğan’ın hem de de Erdoğan Demirören’in gazetelerinde yöneticilik yapan Derya Sazak Doğan Grubunun satışı ile ilgili Diken.com.tr'ye konuştu...





‘Bu satışta püf nokta: Doğan Haber Ajansı’





Az önce seçimlerden bahsettiniz. Bundan sonra iktidara yakın bir yayın politikası izlemesi muhtemel görülen Hürriyet ve CNN Türk, cumhurbaşkanını desteklemeyen yüzde 50’yi etkileyebilir mi?





Tüm toplumunu etkileyecek çünkü bu satışın en önemli noktası Doğan Haber Ajansı’dır. DHA, her şeye rağmen Türkiye’deki en bağımsız ajanstı. Televizyonlarımızın başında seçim sonuçlarını izlerken AA’nın, iktidarın lehine yüzde 60 oylarla açtığı sandık sonuçlarını teyit etmek için DHA’yı beklerdik. Doğru sonucu almak için AA ile DHA’yı kıyaslardık. Şimdi seçim sonuçlarından tutun, sandık başlarında neler oluyor, usulsüzluk var mı yok mu, her türlü bilgiye erişimimiz engellenmiş olacak.





‘Aydın Doğan satmadı, elinden alındı, bir gün gerçeği açıklayacak’

Sadece medya ve TV’deki ideolojik dizilerle seçim kazanılabilir mi?





Evet, kazanılır. Çünkü güçlü bir muhalefet sorunumuz var. Muhalefet zayıf olmasaydı bu gazeteler satılamazdı. Şimdi bu satışla birlikte muhalefet partileri, seçim çalışmalarını nereden duyuracak? Kemal Kılıçdaroğlu hiç olmazsa iki ayda bir CNN Türk’e çıkardı. Demirören ailesi, artık CHP liderini ekrana çıkarır mı?





Aydın Doğan’ın, satış haberini yöneticilerine ‘Artık dayanamıyorum’ diyerek verdiği öne sürüldü. Oysa vergi yoluyla yapılan baskılara göğüs gerdiğini savunuyordu. Onun patronluğunda hem Ankara temsilciliği, hem de genel yayın yönetmenliği yaptınız. Bugün ne oldu da baskılara dayanamaz duruma geldi?





Aydın Doğan’ın, medyadan çekildiğine dair yaptığı açıklamayı okudum. Aydın Bey’in, bu satıştan 1 milyar dolar elde ettiği konuşuluyor. Peki, bu paraya Aydın Doğan’ın ihtiyacı var mıydı? Diyelim ki vardı… O parayı zaten Petrol Ofisi’nin satışından elde etmişti. Belki de Aydın Doğan, iktidarın bazı ekonomik beklentilerini karşılayamadığı için medyası elinden alındı. Aynı zamanda aile içi dengelerden ve parçalanmalardan da söz ediliyor. Aydın Bey mutlaka bir gün çıkıp satışın gerçek nedenini açıklayacaktır.





‘Hürriyet medyası ‘Beyefendiyi rahatsız etmeyelim’ gazeteciliği yapacak’





Aydın Doğan’ın kızı Begümhan Doğan Faralyalı, ‘zararına satış’ dedikodularına ‘babasının çok iyi bir tüccar olduğunu’ söylerek yanıt verdi. Sizce Doğan Medya ucuza mı gitti?





Gazetecilikle tüccarlığı birbirine karıştırmayı çok sorunlu bir açıklama olarak görüyorum.





Faralyalı’nın açıklamasındaki ‘iyi tüccar’ tanımlamasının altında farklı bir neden yatıyor olabilir mi?





Arka planda bir şeylerin döndüğü kesin. Ama Aydın Doğan’ı hapse atamayacakları da aşikar. Doğan’ın, gazetecilik dışında kazanç sağladığı başka bir işi yoktu. Aydın Doğan, Petrol Ofisi’ni, bankasını sattı ve yeni bir yatırım da yapmadı. Sadece medyadan kazanıyordu.