Samanyolu Haber /Gündem / Polis ile zabıta birbirine girdi /27 Ağustos 2019 10:49

Polis ile zabıta birbirine girdi

Galata Köprüsü'nde su satan işportacılar ile kavga eden zabıta ekipleri ile olaya müdahale etmemekle suçladıkları polis arasında arbede çıktı.

SHABER3.COM

Beyoğlu Karaköy Galata Köprüsü üzerinde dün saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, köprü üzerinde seyyar satıcılara yönelik denetim yaptı. Burada su satışı yapan çok sayıda işportacı gören ekipler, tezgahlarını kaldırması için uyarıda bulundu. Uyarının ardından satıcılarla zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine işportacılardan biri eline sopa alarak bir zabıtanın kafasına vurdu. Ortalığın bir anda karıştığı kavga, köprü üzerinden Karaköy Meydanı’na taştı. Zabıta ekipleri toplanan seyyar satıcıları durdurmakta yetersiz kalınca meydanda görev yapan polis ekiplerinden yardım istedi.

Polis ekiplerinin üzerine yürüyen zabıta ekipleri, “Neden adamları tutmadınız?” diyerek polisi suçladı. Polislerin iki kişi olduklarını belirtmesi üzerine zabıta ekipleri ile polisler arasında da arbede yaşandı. Dakikalar süren kavganın ardından zabıtaya saldıran seyyar satıcı, polis tarafından gözaltına alınarak sopayla birlikte polis merkezine götürüldü. Yaşananlar ise kask kamerasına yansıdı.
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