Fransa: Türkiye'nin AB'ye üyelik müzakerelerine devam etmesi imkansız





France Inter radyosuna demeç veren Fransız hükümet sözcüsü ?hristophe Castaner, "Bir şeyi kesin olarak söyleyebilirim: Türkiye'deki siyasi durum, mevcut pozisyonlarımız göz önüne alındığında, üyelik müzakerelerine, görüş alışverişine, Türkiye'yle entegrasyonun güçlenmesini beklemeye devam etmenin imkansız olduğunu gösteriyor" dedi.







'MÜZAKERELER DURDU ANCAK DİYALOG SÜRMELİ'





Türkiye'yle üyelik müzakerelerinin durdurulduğunun, bugün için bir gerçek olduğunu kaydeden Castaner, Avrupa ve Türkiye arasındaki diyaloğun ise sürmesi gerektiğinin altını çizdi.











