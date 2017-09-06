Samanyolu Haber /Gündem / Parlamento adına bu mesajı iletmekten onur duyuyorum /06 Eylül 2017 09:12

Parlamento adına bu mesajı iletmekten onur duyuyorum

Romanya Parlamentosu Eğitim Komisyonu Başkanı Camelia Gavrila,Lumina okullarını devlet okullarına örnek gösterdiklerini vurgulayarak uygulanan eğitim sistemine övgülerde bulundu.

Romanya'da devlet okulları Lumina Okulları'nı örnek alıyor

Yeni eğitim sezonunu ilk açan, Lumina bünyesindeki Uluslararası Bükreş Koleji (ISB) oldu. 2017-2018 eğitim sezonunun açılışı, öğrenci ve velilerin katıldığı kısa törenle gerçekleşti.

Parlamento Eğitim ve Gençlik Komisyonu Başkanı Camelia Gavrila,yaptığı konuşmayla Lumina eğitim kurumlarına desteğini sundu.

Lumina bünyesindeki okulları devlet okullarına örnek olarak tavsiye ettiklerini kaydeden Gavrila, şunları söyledi: ‘’Parlamento adına bu mesajı size iletmekten büyük onur duyuyorum. Her ne kadar özel bir okul olsanız da Romanya eğitim sisteminin bir parçasısınız. Romen milli eğitim bakanlığına akredite olmuş ve kabul görmüş bir kurumsunuz. Okulunuzun kalitesi Romen makamlarınca kabul görmüş ve takdir kazanmıştır. Hatta bazen Romen makamları olarak devlet okullarındaki standartları için, Lumina okullarının kalitesini baz alıyoruz. Lumina kurumlarına bağlı olan Spectrum, ICHB okullarını da yakından biliyorum. Edinilen başarılar mükemmel ve inkar edilemez.’’

Camelia Gavrila, sözlerini, “Romanya Parlamentosunun ve komisyonumuzun desteği her zaman sizinledir.’’ şeklinde tamamlayarak öğrencilere ve okul ekibine başarılar diledi.

BU YIL ISB AİLESİNE 100 YENİ ÖĞRENCİ KATILDI

Mevcut öğrencilere ek olarak bu sene 100 yeni öğrencinin ISB ailesine katıldığını vurgulayan ISB Müdürü Sinan Koşak da ISB’nin 2017-2018 yeni eğitim yılındaki yenilikleri hakkında müjdeler verdi.

Okulun eski öğrencileri, arkadaşlarına kavuşmanın sevincini yaşarken, yeni öğrenciler öğretmenlerinin yardımıyla sınıflara geçti. Çalan zille birlikte dersler başladı.
2001 yılından bu yana Cambridge sınav merkezi konumunda olan ISB’den mezun olan öğrenciler; İngiltere başta olmak üzere, Hollanda, İsviçre ve Amerika başta olmak üzere dünyanın en kaliteli üniversitelerinde eğitim görüyor.

21 yıldır Bükreş’te başarıyla eğitim faaliyetlerini sürdüren Uluslararası Bükreş Koleji (ISB) Uluslararası Bakalorya Okulu (IB) statüsünü de kazanmıştı.
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