Samanyolu Haber /Gündem / Yargıtay Başkanı yazdı ama okuyamadı! /06 Eylül 2017 08:32

Yargıtay Başkanı yazdı ama okuyamadı!

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit’in 2017-2018 Adli Yılı açılış törenindeki konuşmasına “sansür” ve “maaşa zam” talebi damgasını vurdu.

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Yargıtay Başkanı Cirit yazdığını okuyamadı

Yargıtay Başkanı, adli yıl açılışında ‘kuvvetler ayrılığı’ ve 'hukuk devleti’ diyemedi.

36 sayfalık konuşma hazırlayan Cirit, kitapçıktaki “kuvvetler ayrılığı ve hukuk devleti” bölümünü okumamayı tercih etti. Cirit’in okumadığı bölümde Osmanlı Padişahı Abdulaziz’in kurdurduğu Divan’ı Ahkam- Adliye’nin “adalet işlerinin, yürütmeden ayrılması” amacıyla oluşturulduğuna dikkat çekilerek, “Dolayısıyla Yargıtay’ın kurulmasında etken olan en önemli nedenlerden biri ‘kuvvetler ayrılığı’ ilkesidir. Günümüz terminolojisi ile ifade etmek gerekirse, temel hak ve özgürlüklerin korunması, yargının yürütmeden ve hükümetten ayrı ve bağımsız olmasına bağlıdır” denildi.

“Sayın Başbakanım” diyen Yargıtay Başkanı Cirit, konuşmasında bunun yerine Anayasa Mahkemesi üyelerinin Yargıtay ve Danıştay üyelerinden fazla maaş almasından yakındı. Maaşların AYM üyeleriyle eşitlenmesi konusunda sözler verildiğini söyleyen Cirit, ancak bu sözlerin tutulmadığını belirtti. 
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