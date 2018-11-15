Dev inşaat şirketi konkordato ilan etti

1996 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale edilen konut ihalelerini kazanmasıyla birlikte İstanbul merkezli projelere katılan Emay İnşaat , İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurarak konkordato talep etti.

Sozcu.com.tr’nin ulaşmaya çalıştığı Emay İnşaat’ın telefonları cevap vermiyor.

Emay İnşaat’ın başvurusunu değerlendiren mahkeme şirkete yönelik 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Mahkemenin 2018/1307 kararına göre Erdem Akyazılı, Osman Serdar Üliç ve Bülent Yıldırım geçici komiser heyeti olarak atadı. Konkordatonun tasdikine ilişkin davanın ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 6 Şubat 2019 günü yapılacağı belirtildi.

2 MİLYAR LİRA STOK VARLIK VAR





Emay İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Çağlar, geçtiğimiz temmuz ayında yaptığı açıklamada bankalarla borç yapılandırma görüşmesinde olduklarını ve borçlarının vadesini uzatmayı amaçladıklarını söylemişti. Toplam borçlarının 2017 itibariyle 1,2 milyar lira civarında olduğunu söyleyen Çağlar, kur ve faiz artışının maliyetleri artırması ve yavaşlayan konut satışları nedeniyle yapılandırma ihtiyacı doğduğunu belirtmişti. Çağlar 2 milyar lira civarında stok varlıklarının olduğunu sözlerine ekledi.





2008 YILINDA VERGİ REKORTMENİ SIRASINDA 62. SIRADA

2000 yılından sonra Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ tarafından ihale edilen, tünel kalıp sistemiyle gerçekleştirilen toplu konut projelerine katılmaya başlayan Emay İnşaat, günümüze kadar Kentplus Ataşehir, Kentplus Mimarsinan, Kentplus Kartal projelerini hayata geçirdi.









Firma daha sonra 2010 yılı içinde Kentplus Centrium Park ve Tower, KentPlus Newport, 2011 yılında da Brandium Ataşehir ve 2013 yılında da KentPlus Kadıköy projesine başladı.





KURUMLAR VERGİSİ REKORTMENİYDİ





Emay İnşaat A.Ş. 2008 yılı Kurumlar Vergisi Türkiye geneli rekortmenlerinde ilk 100'e 62. sıradan girmişti. Şirket 26 milyon 553 bin TL vergi ödemişti.