Samanyolu Haber /Gündem / Libya’da Tobruk merkezli yönetimden Türkiye’ye ‘terör’ suçlaması /15 Kasım 2018 14:04

Libya’da Tobruk merkezli yönetimden Türkiye’ye ‘terör’ suçlaması

Libya’nın Tobruk merkezli yönetimi Türkiye ve Katar’a ‘teröre destek’ suçlamasında bulundu. Libya Ulusal Ordusu sözcüsü İtalya’da düzenlenen Libya Konferansı’ndan çekilen Türkiye'nin Katar ile birlikte ‘teröristleri desteklediğini’ söyledi.

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Libya’daki iki hükümetten biri olan doğudaki Tobruk merkezli Halife Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu'nun sözcüsü, Türkiye ve Katar’a “teröristlere destek verme” suçlamasında bulundu.

Sputnik’in Sky News televizyonunun Arapça yayınından aktardığına göre, Libya Ulusal Ordusu sözcüsü Ahmed Mismari, İtalya’nın Palermo kentinde düzenlenen Libya Konferansı’ndan çekilen Türkiye ile Katar’ın konferansa “teröristleri desteklemek için katıldıklarını” söyledi.

Mismari önceki gün sona eren konferansa Türkiye ile Katar’ın davet edilmesinin yanlış olduğunu savunarak “Konferans Libya ile ilgiliydi ve İtalya ev sahibiydi. Katar’ın ne işi var? Türkiye’nin ne işi var? Bu ülkeler terörist grupların çıkarlarını savunmak için katıldılar” ifadelerini kullandı.

İtalya’da 12-13 Kasım tarihlerinde yapılan konferansa Libya’da iki rakip hükümetin başındaki BM destekli Ulusal Mutabakat Hükümeti lideri Fayiz Serrac ile Libya Ulusal Ordusu lideri Halife Hafter katılmıştı.

Türkiye’yi temsilen konferansa katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, resmi programda olmayan bir toplantıyla Türkiye’nin dışlandığını belirterek konferansı terk etmişti. Oktay yaptığı açıklamada “Bu sabah bazı taraflar arasında düzenlenen gayrı resmi toplantı ve bunların Akdeniz bölgesindeki başlıca aktörler olarak sunulması bizim şiddetle karşı çıktığımız çok yanıltıcı ve zarar verici bir yaklaşımdır. Türkiye bu toplantıyı büyük hayal kırıklığıyla terk etmektedir” demişti.
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