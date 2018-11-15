Demokratlar Temsilciler Meclisi’nde arayı açıyor









Seçimlerden bir gün sonra Başkan Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti’nin tarihe meydan okuyarak Senato’daki çoğunluğu arttırdığını ve Temsilciler Meclisi’nde de beklentilerin üzerine çıkıldığını kaydetmişti.





Seçim gecesi Senato’da 49’a karşı 51’lik çoğunluğa sahip olan Cumhuriyetçileri, arayı daha da açmak istiyor. Ancak Arizona eyaletindeki Senato yarışını Demokrat Kyrsten Sinema kazandı. Sinema’nın koltuğuna yaklaşık 30 yıldır Cumhuriyetçi bir isim oturuyordu.





Senato yarışında sadece Florida ve Mississippi’de sonuçlar henüz netleşmedi. Yani Cumhuriyetçiler en fazla 2 sandalye daha kazanabilir.





Temsilciler Meclisi’nde ise Demokrat adaylar beklentilerin de üzerine çıktı.





Seçim gecesi Demokratlar 8 yıl aradan sonra Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu yeniden ele aldı. Demokratlar’ın şu anki tablo itibariyle 200’e karşı 225 sandalye üstünlükleri var. Sonuçların henüz belli olmadığı ve tamamının Cumhuriyetçiler’e ait olduğu 10 bölgenin 7’sinde de Demokratlar önde gidiyor.





Demokrat liderler, Trump’ın iş bağlantılarıyla ilgili soruşturmalar açmayı ve Rusya soruşturmasını korumayı amaçlıyor.





Georgia ve Florida’daki valilik seçimleri de henüz netleşmedi. Cumhuriyetçi aday Florida Valisi Rick Scott Demokrat rakibi Bill Nelson’ın sadece 12 bin 500 oyla önünde.





Mississippi’de de yeni senatör 27 Kasım’da yapılacak ikinci tur seçimde belli olacak





Bu arada Kongre’nin yeni üyeleri bazı bölgelerde oy sayımı devam etmesine rağmen Kongre binasında biraraya gelerek toplu fotoğraf çektirdi.