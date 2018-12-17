Dev İnşaat firması da konkordato istedi

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 30 Kasım 2018 tarihinde verilen karara göre firmaya 3 aylık geçici mühlet verildi ve Mali Müşavir Merve Emek, İşletme Uzmanı Doç. Dr. Sezayi Dumanoğlu ile Cengiz Serhat Konuralp konkordato komiseri olarak atandı.







Şirketin konkordato talebine ilişkin duruşma 28 Şubat 2019 tarihinde yapılacak.





Yılmaz Aydoğan tarafından 2015 yılında kurulan Gelecek Gayrimenkul, hali hazırda İstanbul'da 340 konutluk Satya Yayalar Pendik ve 188 konutluk KriyaTime Tuzla projelerine devam ediyor.





Satya Evliya Çelebi 1. Etap ve Satya Referans projelerinin yapımını tamamlayan firmanın alacaklıları bugünden itibaren 7 gün içerisinde konkordato mühleti verilmesini gerektirecek bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekler ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekler.