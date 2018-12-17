Samanyolu Haber /Medya / Oyuncu Ayşen Gruda yoğun bakıma alındı /17 Aralık 2018 15:55

Oyuncu Ayşen Gruda yoğun bakıma alındı

Tiyatro ve sinema dünyasının önemli oyuncularından Ayşen Gruda yoğun bakıma kaldırıldı.

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Türk Sineması’nın usta oyuncuları arasında gösterilen 74 yaşındaki Ayşen Gruda, aniden fenalaşarak Kağıthane’de yer alan özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Gruda’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bilgisine ulaşıldı.
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