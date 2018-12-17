''Bezmialem camisine içki şişesiyle girdiler... Portakal mıdır mandalina mıdır nedir sokağa çağırıyor...''

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:







"Bir ülkeye bir millete sevginin ölçüsü yapılan hizmetlerdir. Bu iş lafla olmaz. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır semeri. Bay Kemal lafla olmuyor bu iş. İcraat icraat. Ne yaptın bu ülkede onu söyle. SSK'da genel müdürlük yaptın. Bütün hastanelerimiz rezalet içindeydi. Sağlam giren sakat çıkardı.





"Ak Parti iktidarları döneminde ülkemizi bugünkü seviyesine taşımasaydık ülkemizin nasıl bir yıkıma uğrayacağını tahammül bile edemiyoruz.







"İşte Zeytin Dalı Harekâtı'nda, Afrin'de en son da Sincan'a bunu yaşadık. Şimdi kazdıkları kuyulara teröristleri gömüyoruz. Sayın Trump'la konuştum. Fırat'ın doğusundaki teröristlerin gitmesi lazım. Terör koridoruyla bizi rahatsız ediyorlar. Madem ABD ile stratejik ortağız o zaman gereğini yapmalıyız. Hayat geçirdiğimiz hiçbir projenin boşa gitmediğini görmenin huzuru içindeyiz.





"Tezgâhlar kuranları her seferinde başarısızlığa uğrattık. 20 sene öncesini bir düşünün hava limanı var mıydı? 4 gidiş, beş geliş yollarımız var mıydı? Ama şimdi Mevlana'yı işte görüyorsunuz işte nasıl salonlarda anıyoruz. Binlerce insanın katılabildiği törenlerde huzur içinde anıyoruz. Konya'ya yakışan bir stadımız yoktu ya.





"(Gezi Eylemleri) Hızlı treni Konya'ya getirdik mi? Getirdik. Bir de bunlara sorun ya siz ne yaptınız? Sağ olsun belediyecilikte gerçekten Tahir kardeşimizin, önceki kardeşlerimizin Konya'ya hizmetleri oldu. Kardeşlerim sadece son 5-6 yılımızı gözden geçirdiğimizde maruz kaldığımız saldırılardan Allah'ın ve milletimizin desteğiyle altından kalktık. 10 tane, 12 tane ağacı bir yerden bir yere sökülüp dikilecek kıyameti koparacaklar. Dinlemediler. Bay Kemal Taksim Meydanı'na geldi. Bezmi Alem Camisi'ne bira şişeleriyle girdiler. Dolmabahçe'deki Başbakanlık ofisimizi yağmaladılar.





"Bazıları ağlıyorlar 'Benim oğlumun suçu yok,' diye. Suçu yoksa çıkar. Şehitlerimizi, gazilerimizi unutmadık. Bunların hesabını ödetmezsek Allah'a hesabını veremeyiz.





"Çözüm süreci falan beklemeyin. Şimdi başlattıkları canlı bomba eylemleriyle büyük şehirlerimizi esir altına almaya kalkıştılar. Bu sırada Bay Kemal sokağa çağırıyor. Birileri çıkmış portakal mıdır, mandalina mıdır, narenciye midir sokağa çağırıyor. Haddini bil haddini. Bilmezsen haddini, bu millet patlatır enseni.





"Bu ülkede benim milletimin onuruyla oynanmaz. Hesabı ağır olur. Bay Kemal, 15 Temmuz’da tankların arasından kaçıp Bakırköy Belediyesi’ne gittin. Bu defa kaçamazsın, ona göre. Bu ifadeleri kullanırken dikkatli kullan. O eski Türkiye idi. Geçti o iş. Anında bedel ödersin. Anında bedel ödersin, Ha bir şey yapacaksan 31 Mart'ta sandık var. Çalış senin de olsun. Sandıkla alabiliyorsan, al. Ne diyor, bütün belediyeler CHP'li olacak. 31 Mart'ta göreceğiz. Benim milletim CHP'ye bu güne kadar ödediğinden çok daha fazlasını ödetecek. Ben buna inanıyorum.





''Fırat'ın doğusuna operasyona başlayacağımızı resmen ilan ettik. Takip ediyoruz. Sayın Trump'la görüştük, kendisi de olumlu cevap verdi. Bölgedeki son terörist etkisiz hale gelene kadar Suriye topraklarını tarayacağız. Özgür seçimler yapılana kadar terörle mücadelemiz sürecektir. 500 kilometrelik sınır hattı boyunca ABD askerlerine zarar vermeyecek şekilde Suriye topraklarındaki operasyonlara her an başlayabiliriz. Bir gece ansızın gelebilir. Bu şifreyi unutmasınlar. Her an teröristlerin tepesine çökebiliriz. Terör örgütü mensupları güya tedbir alıyorlarmış, tüneller kazıyorlarmış. ''

