Despotların hiçbir şeye ömürleri yetmez...

Her kıpırtı despotları korkutur. İktidarı kaybetme korkusudur bu...Günde bir kaç bin insanın yürüdüğü adalet yürüyüşünden korkmasının sebebi bu...Partinin başına geçmesinin sebebi,başkanlık seçimini kaybetme korkusu...Defalarca bağlılığını bildirdiği'nı karşısına alma pahasına,'a gece yarısı asker gönderme kararının sebebidaki paralarını kaybetme korkusu...Bu yüzden, bütün despotların hayatları birer azaptır aslında...Çünkü iktidarlarının meşru olmadığını bilirler. Ve bu gayr-i meşru iktidarın her gün onlarca suç işlediğini...Devletin bütün kurumlarını istedikleri gibi dizayn etseler de bu korkuları bitmez.Baksanıza, başsavcı yaptığı kişiler, adalet yürüyüşüne katılan insanlara hakaret ediptwitleri atıyarlar, ama Saraydaki şahıs hala rahat değil...diye bağırıyor.Çünkü her kıpırtı ve her hışırtı korkutur despotları...Bir gün mutlaka iktidardan düşecekleri ve yargılanacakları korkusudur bu...Korkmakta haklılar...Üç kez müebbetle yargılananSilivri'den, “diye sesleniyor.Bu kararlılık bütün despotları korkutur.Onları en fazla korkutan şey de hapse attıkları insanların bu dik duruşlarıdır.maruz kalanların dik duruşları karşısında,gibi zavallıca sözleri bu korkunun eseri...1 Kasım 2015 akşamıydı. Bir program için'nın Cape Town şehrindeydim.'nin Başkanıda bir konferans için oradaydı ve akşam yemeğinde bir araya gelmiştik. Türkiye'deki seçimin sonuçları netleşmişti. Aynı zamanda bir filozof olan, Saraydaki şahsın bir fotoğrafını göstermemi istedi. Twitter'dan baktım, ilk çıkan fotoğrafı kendisine gösterdim. Fotoğrafa bakar bakmaz şöyle dedi:Bir kaç yıl önce, bir dostum bana bir kitaptan bahsetti.ismini taşılan bu kitap Saraydaki şahsınydi. Bu kitaba baktığımda Saraydaki şahsın çocukluğunda yaşadıklarını gördüm:Despotların çoğu, bu travmaları yaşamış tipler... Mesela,'i üvey babası değnekle dövermiş.veçocuk iken benzer travmalar yaşamışlar.Daha önce burada yazmıştım. Saraydaki şahsın, özel muayenehaneleri kapattırmasının çok basit bir sebebi vardı. Çocuğu düşüp yaralandığında, özel doktora gidememiş, SSK hastanesinde kuyrukta beklemişti. Bu hikayeyi, dönemin YÖK Başkanı'ndan bizzat dinledim.olan öfkesinin temeline indiğinizde de bu husumeti göreceksiniz.Bazı nadanlar hala, meseleyi'dan ibaret sansınlar...Çünkü, Saraydaki şahıs ve ekibi hiçbir zaman bu okulları, bu üniversiteleri hazmedemediler.İki sebebi vardı:Birincisi, hiçbir zaman bu okullar ayarında eğitim kurumları açamadılar. İkincisi, bu okullardan mezun olan çocukların kendilerine biat etmeyeceklerini biliyorlardı. Bu yüzden el koydukları okulların bir çoğunu imam hatip yaptılar.Bütün despotların hayatına iki kelime yön verir:Biat etmeyenleri devletin gücüyle ezerek geçer hayatları...Ömürleri rakiplerini ve düşmanları yok etmekle geçer despotların... Çünkü her gün yeni düşman üretirler ve düşmanları hiç bitmez.Ve hiçbirinin ömrü, düşman gördüklerini yok etmeye yetmez.Dün bir haber gördüm.'nin bir hançerine paha biçilemiyormuş. Despotlar böyledir. Biriktirmekten doymazlar, buna ömürleri yetmez. Ve sonra hepsi talan edilir.Despotlar sadece ülkelerini mahvetmezler, kendi hayatlarını da mahvederler..gibi,gibi,gibi,gibi...Yıllarca biriktirdikleri servetler de onların gidişi ile birlikte böyle talan edilir.Evet, despotların hiçbir şeye ömürleri yetmez.Ne iktidarları ebedidir, ne de hücreleri ve işkence tezgahları... Her despot, günü gelince, tarihin kara sayfalarında yerini almak üzere gider.