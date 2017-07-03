Samanyolu Haber /Gündem / Suudi Arabistan Kralı'ndan flaş Katar kararı /03 Temmuz 2017 15:35

Suudi Arabistan Kralı'ndan flaş Katar kararı

Suudi Arabistan lideri Kralı Selman'ın Katar krizi sebebiyle Almanya'da düzenlenen G20'ye katılmaktan vazgeçtiği açıklandı. Alman haber ajansı DPA'nın diplomatik kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Kral Salman ziyaretini Katar krizinde yaşanan gelişmeler nedeniyle iptal etti.

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Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in G-20 zirvesine katılmayacağı bildirildi. Habere göre Suudi Arabistan'ı Kral Salman'ın yerine Maliye Bakanı Muhammed bin Abdullah el Cadan temsil edecek. 

Kral Selman'ın katılmayacağını doğrulayan Alman hükümeti ise ziyareti iptaline ilişkin bir gerekçe açıklamadı. 

Kral Selman'ın katılmama sebebi olarak Körfez ülkeleri ile Katar arasındaki kriz gösterildi. 7-8 Temmuz'da Hamburg'da yapılacak zirveye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Başbakanı Angela Merkel gibi isimler de katılacak.

TRUMP'TAN İLGİNÇ TWEET

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile Ortadoğu'daki barışı hakkında konuştuklarını belirtti.

Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, "Bu sabah Almanya ve Fransa ile konuşacağım. Suudi Arabistan Kralı ile dün Ortadoğu'daki barış hakkında konuştum. İlginç şeyler oluyor!" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın Katar kriziyle ilgili son gelişmeleri Suudi Arabistan Kralı Selman, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ve Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile telefonda ayrı ayrı konuştuğu belirtilmişti.

Açıklamada, Trump'ın, Katar ve bazı Arap ülkeleri arasında devam eden anlaşmazlıkla ilgili kaygılarını dile getirdiği vurgulanmıştı.
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