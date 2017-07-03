Samanyolu Haber /Gündem / 'Dünya duysun, kendi topraklarımızda bir diktayla karşı karşıyayız' /03 Temmuz 2017 16:53

'Dünya duysun, kendi topraklarımızda bir diktayla karşı karşıyayız'

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nün 19. gününde Kartepe Uzunçiftlik'teki kamp alanında Parti Meclisi'nin topladı. Kılıçdaroğlu'nun toplantıda, "Bütün dünya duysun, bütün dünya, biz Türkiye’de kendi topraklarımızda bir dikta yönetimiyle karşı karşıyayız" dediği öğrenildi.

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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan PM’de sert sözler

CHP Parti Meclisi Kocaeli Kartepe Uzunçiftlik’teki kamp alanında toplandı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun Parti Meclisi’nde, “Bütün dünya duysun, bütün dünya, biz Türkiye'de kendi topraklarımızda bir dikta yönetimiyle karşı karşıyayız. Kendi ülkemizde demokrasi istiyoruz, özgürlük istiyoruz. Herkes için adalet istiyoruz. Adaletin olmadığı yerde insan olmaz. İnsanca yaşamak için adalet istiyoruz” dediği öğrenildi.



Türkiye’da bugün yaşananların ’20 Temmuz darbesi sonucu ortayu çıktığını’ söyleyen Kılıçdaroğlu, suçluların yargılanmadığı, masum insanların yargılanıp hapsedildiği bir sürecin yaşandığını söyledi. Kılıçdaroğlu PM'ye sunulan Merkez Yönetim Kurulu raporuna, Adalet Yürüşü'ne ilişkin bir sunuş da yazdı. Sunuşta “adaleti mumla arıyoruz’ diyen CHP Lideri, yapılan Adalet yürüyüşünün hiçbir siyasi parti ya da hareketle ilişkisi olmadığını vurguladı.
Kılıçdaroğlu Adalet Yürüyüşü’nün amacını şöyle özetledi; “Taşeron işçileri, emekliler, köylüler, işçiler, memurlar herkes için adalet istiyoruz. Adaletin olmadığı yerde insan olmaz. İnsanca yaşamak için adalet istiyoruz”
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