Samanyolu Haber /Gündem / 'Dernekten hırsızlık sebebiyle ihraç ettiğimiz ilk ve son kişi Mısıroğlu'dur' /23 Şubat 2018 13:17

'Dernekten hırsızlık sebebiyle ihraç ettiğimiz ilk ve son kişi Mısıroğlu'dur'

Kadir Mısıroğlu’nun, İstanbul Boğazı’nda değeri 10 milyon dolar olan restoranı olduğu öne sürüldü. Trabzonspor eski başkanı Ahmet Celal Ataman'sa geçmişte hırsızlık sebebiyle öğrenci yurdundan ihraç ettikleri ilk ve son kişinin Mısıroğlu olduğunu açıkladı

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Sözcü yazarı Soner Yalçın bugünkü yazısında, Kuleli Askeri Lisesi’nin yanındaki Kuleli Yakamoz Restaurant’ın Mısıroğlu’na ait olduğunu iddia etti. Yalçın, AKP’nin restauranta ruhsat verdiğini yazdı.
 
BİR İDDİA DA TRABZONSPOR ESKİ BAŞKANINDAN: DERNEĞİN PARASINA ŞAHSINA KULLANDI

Bir dönem Trabzon Öğrenci Yurdu’nun başkanlığını yapan Kadir Mısırlıoğlu hakkındaki bir çarpıcı iddia da Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Celal Ataman’dan geldi. Cumhuriyet’in haberine göre, Kadir Mısıroğlu’nun, yöneticisi olduğu derneğin parasını kullanarak yağ ticareti yaptı.

Ataman şunları anlattı; “Kadir Mısıroğlu, Trabzon Öğrenci Yurdu’ndan ihraç edilen ilk ve son kişidir. Derneğin parasını kendi yağ ticaretinde kullandığı için genel kurul kararı ile ihraç ettik. Mahkemeye başvurdu. O dönem derneğimizin başkanlığını yapan Av. Hilmi Tolga ‘bu ceza ona yeter’ dediği için işin peşini bıraktık. Takip etmedik. Bu kararı kaldırdı. Tabii bugünlerin yaşanacağını bilemezdik. Biz ihraç ettikten sonra gitti Seyhan Talebe Yurdu’nu kurdu. Buradan kazandığı parayı Necip Fazıl Kısakürek’le ilgili bir işe kaptırınca aralarında epey kavgaya tanıklık ettik.”

Derneğin yönetim kurulunun, Kadir Mısıroğlu’nun ismi ve fotoğrafını derneğe hizmet edenlerin bulunduğu köşeden kaldırıldığı öğrenildi.

ZİYARETÇİLERİ 1 VE 2 NUMARA

Tedavi için hastanede yatan Kadir Mısıroğlu’nu AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı İsmail Kahraman ziyaret etmişti.
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