900 IŞİD'çi Türkiye'ye döndü

IŞİD’in yabancı savaşçılarının Irak ve Suriye’deki ağır yenilgilerden sonra kendi ülkelerine dönmeye çalıştığı billinirken, ABD merkezli Küresel Strateji Grubu isimli araştırma şirketi, hazırladığı raporla bu kişilerin listesini çıkardı.





Kurumun sınırlarda durdurulan, sınır dışı edilen ve Türkiye’de kara listeye alınan IŞİD’ci sayılarına dayanan verileri şöyle: En az 1200 yabancı IŞİD’ci Avrupa’ya, 900’ü Türkiye’ye, 800’ü Tunus’a, 760’ı Suudi Arabistan’a döndü.





Türkiye’nin kara listesi ise şöyle: 7 bin 500 Suudi vatandaşı, 4 bin 600 Tunuslu, 4 bin Rus, 2 bin 650 Tacik, 2 bin 800 Faslı, 1650 Azeri, 2 bin 600 Fransız vatandaşı ve 1900 Kazak…





Araştırma, Orta Asya’dan 5 bin kişinin Irak ve Suriye’de IŞİD’e katıldığını, bunların 500’ünün ülkelerine döndüğünü belirtiyor. IŞİD’e 129 ABD vatandaşının katıldığı ve yedisinin geri döndüğü; 180 Kanadalıdan da 60’ının döndüğü tahmin ediliyor.





‘ÜLKELER, GERİ DÖNENLERİ NE YAPACAĞINI BİLMİYOR’





Raporda, “33 ülkeden en az 5 bin 600 kişi evine dönmüş durumda. Diğer ülkelerden bilinmeyen sayılar da eklendiğinde, güvenlik güçleri için devasa bir meydan okuma söz konusu. Ülkeler, geri dönenlerin nasıl ele alınacağına dair bir yöntem bulabilmiş değil. Çoğu hapiste veya gözden kaybolmuş durumda” denildi. Raporda, yabancı savaşçıların ülkelerine uzun yıllar boyu sorun çıkarma potansiyeli olduğu uyarısı yapıldı.





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