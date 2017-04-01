'Derhal tahliye edin'





CHP'nin hukukçu milletvekili Sezgin Tanrıkulu yaşanan hukuk skandalı ile ilgili:





"Tahliye kararlarının gereğinin derhal yerine getirilmesi zorunludur. Aksi hal, görevi kötüye kullanmak ve hürriyet-i tahdit suçunu oluşturur.





Türkiye, darbe, Sıkıyönetim,DGM,Özel Yetkili Mahkemeler olmak üzere hiç bir dönemde bir mahkemenin kararını yerine getirmemesini görmemişti.





Silivri Cezaevinden tahliye işlemlerine başlandığı bilgisini aldım.Gözaltı kararı verilenler ancak tahliyeden sonra gözaltına alınabilirler." diye yazdı.







