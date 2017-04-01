Samanyolu Haber /Gündem / Skandal! Akşam tahliye gece yeniden tutuklama ve gözaltı /01 Nisan 2017 01:26

Skandal! Akşam tahliye gece yeniden tutuklama ve gözaltı

15 Temmuz sonrası hakkında dava açılan 29 gazeteciden 21'i 5 günlük duruşma sonunda tahliye edilmişti. Ancak aktroller ve havuz medyasının baskısı sonucu savcılık ve mahkeme öğlen tahliye kararı verdiği gazetecileri Silivri'den çıkmadan yeniden gözaltına aldı veya tutukladı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medya gazetecilerin tahliyesi ile ilgili kampanya başlatan aktrollere ve havuz medyasına yenildi. 

Tahliyelerine karar verilen, aralarında Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun da olduğu 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Yakup Çetin, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Abdullah Kılıç ve Oğuz Usluer hakkında ''darbe'' soruşturması başlattı.

8 sanığın tahliye edilmesi kararına itiraz edildi

Duruşma savcısı ise aralarında Hanım Büşra Erdal'ın da bulunduğu 8 sanığın tahliye edilmesi kararına itiraz etti. O itiraz da kabul edildi. 

Yargı tiyatrosunda son perde ise aralarında Atilla Taş'ın da bulunduğu 7 şüpheli hakkında yeniden gözaltı kararı çıkarılması oldu. 

Yaşanan hukuk skandalı sonrası saatlerdir Silivri Cezaevi önünde sevdiklerini bekleyen aileler gözü yaşlı şekilde evlerine dönmek zorunda kaldı.
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