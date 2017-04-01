Skandal! Akşam tahliye gece yeniden tutuklama ve gözaltı





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medya gazetecilerin tahliyesi ile ilgili kampanya başlatan aktrollere ve havuz medyasına yenildi.





Tahliyelerine karar verilen, aralarında Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun da olduğu 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.







Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Yakup Çetin, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Abdullah Kılıç ve Oğuz Usluer hakkında ''darbe'' soruşturması başlattı.





8 sanığın tahliye edilmesi kararına itiraz edildi







Duruşma savcısı ise aralarında Hanım Büşra Erdal'ın da bulunduğu 8 sanığın tahliye edilmesi kararına itiraz etti. O itiraz da kabul edildi.





Yargı tiyatrosunda son perde ise aralarında Atilla Taş'ın da bulunduğu 7 şüpheli hakkında yeniden gözaltı kararı çıkarılması oldu.





Yaşanan hukuk skandalı sonrası saatlerdir Silivri Cezaevi önünde sevdiklerini bekleyen aileler gözü yaşlı şekilde evlerine dönmek zorunda kaldı.