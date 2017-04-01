Barış Yarkadaş gazetecilerin esir alınmasına isyan etti!









İşte Barış Yarkadaş'ın o tweetleri:

1- Bugün 25. Ağır Ceza Mahkemesi, Fetö Medya Yapılanması davasında 21 sanık hakkında savcının talebi üzerine tahliye kararı verdi.







2- Tam sekiz aydır tutuklu olan sanıklar, gece yarısı tahliye edilecekken, yargı üzerinde ağır bir baskı kuruldu. Twitter'da başlatılan







3- kampanya üzerine, Adalet Bakanlığı ve HSYK'nın devreye sokulduğu iddia edildi. Ve böylece, sabah tahliye isteyen savcı, akşam ise







4- karar değiştirdi!!! Aynı savcı bu kez, sekiz kişi için yeniden yakalamaya bağlı gözaltı istedi! Ne oldu da aynı savcı 12 saatte







5- kararından vazgeçti. Şu an tam bir hukuk rezaleti yaşanıyor. Eğer bu kişiler hakkında başka bir soruşturma vs varsa, savcı bunu mahkeme







6- sürerken söyleyebilirdi. Açık ki; yargı baskı altına alındı ve karar değiştirildi. Bunu açıklayabilecek bir mantık ve hukuk kavramı







7- bilmiyorum. Bu gece olan bitenin ardından, zaten güven erozyonu yaşayan yargı inandırıcılığını tamamen kaybetmiştir.







8- Tam sekiz aydır tutuklu bulunan kişilerin tahliyesine karar veren yargının, gelen açık baskıya teslim olması yurttaşları koruyacak hiçbir







9- mekanizmanın kalmadığının göstergesidir. Bugün tahliye kararını beğenmeyen ve karar değiştirtenler; yarın aynı taktiği SEÇİM SONUÇLARI







10- için de uygulamaya çalışacaktır. Halkımız olan biteni iyi değerlendirmeli ve kararını ona göre vermelidir. Kendi denetimlerindeki







11- yargıya bile güvenmeyen iktidar, adeta paranoya yaşamakta ve her uygulamadan kaos senaryosu çıkarmaktadır. Bir ülke bu ruh haliyle







12- yönetilemez. İktidar artık sakinleşmeli ve yargıya müdahale etmeye son vermelidir. Yargıçları hedef gösteren yandaş medya ise açıkça







13- işlemekte ve adil yargılamayı etkilemektedir. Bu TCK'nın 277. maddesinde açıktır. Savcılar, derhal harekete geçmeli ve baskı yapanlara







14- karşı harekete geçmelidir. Adalet yoksa hiçbir şeyin anlamı kalmaz. Hepimiz yargıya güvenmek istiyoruz. Bu rezalete tahammül edemiyoruz!

