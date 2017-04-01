Samanyolu Haber /Gündem / Barış Yarkadaş gazetecilerin esir alınmasına isyan etti! /01 Nisan 2017 00:46

Barış Yarkadaş gazetecilerin esir alınmasına isyan etti!

CHP'li Barış Yarkadaş, Aktrollerin baskısıyla 21 gazetecinin tahliyesinin engellenmesine tepki gösterdi. Yarkadaş, 'Bugün tahliye kararlarını tanımayanlar yarın referandum sonucunu tanımayacak' dedi.

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İşte Barış Yarkadaş'ın o tweetleri:
 
1- Bugün 25. Ağır Ceza Mahkemesi, Fetö Medya Yapılanması davasında 21 sanık hakkında savcının talebi üzerine tahliye kararı verdi.

 2- Tam sekiz aydır tutuklu olan sanıklar, gece yarısı tahliye edilecekken, yargı üzerinde ağır bir baskı kuruldu. Twitter'da başlatılan 

3- kampanya üzerine, Adalet Bakanlığı ve HSYK'nın devreye sokulduğu iddia edildi. Ve böylece, sabah tahliye isteyen savcı, akşam ise

 4- karar değiştirdi!!! Aynı savcı bu kez, sekiz kişi için yeniden yakalamaya bağlı gözaltı istedi! Ne oldu da aynı savcı 12 saatte

 5- kararından vazgeçti. Şu an tam bir hukuk rezaleti yaşanıyor. Eğer bu kişiler hakkında başka bir soruşturma vs varsa, savcı bunu mahkeme

 6- sürerken söyleyebilirdi. Açık ki; yargı baskı altına alındı ve karar değiştirildi. Bunu açıklayabilecek bir mantık ve hukuk kavramı

 7- bilmiyorum. Bu gece olan bitenin ardından, zaten güven erozyonu yaşayan yargı inandırıcılığını tamamen kaybetmiştir.

 8- Tam sekiz aydır tutuklu bulunan kişilerin tahliyesine karar veren yargının, gelen açık baskıya teslim olması yurttaşları koruyacak hiçbir

 9- mekanizmanın kalmadığının göstergesidir. Bugün tahliye kararını beğenmeyen ve karar değiştirtenler; yarın aynı taktiği SEÇİM SONUÇLARI

10- için de uygulamaya çalışacaktır. Halkımız olan biteni iyi değerlendirmeli ve kararını ona göre vermelidir. Kendi denetimlerindeki

11- yargıya bile güvenmeyen iktidar, adeta paranoya yaşamakta ve her uygulamadan kaos senaryosu çıkarmaktadır. Bir ülke bu ruh haliyle

12- yönetilemez. İktidar artık sakinleşmeli ve yargıya müdahale etmeye son vermelidir. Yargıçları hedef gösteren yandaş medya ise açıkça 

 13- işlemekte ve adil yargılamayı etkilemektedir. Bu TCK'nın 277. maddesinde açıktır. Savcılar, derhal harekete geçmeli ve baskı yapanlara

14- karşı harekete geçmelidir. Adalet yoksa hiçbir şeyin anlamı kalmaz. Hepimiz yargıya güvenmek istiyoruz. Bu rezalete tahammül edemiyoruz!
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