Deprem anı kameralara böyle yansıdı





Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi, depremin sahil kenti Valparaiso’nun 35 kilometre batısında ve yerin 10 kilometre derininde gerçekleştiğini bildirdi.





Başkent Santiago da şiddetli bir şekilde sallanırken polis, vatandaşlardan acilen evlerinden ayrılmasını istedi.





'Büyük hasar meydana gelmedi'





Depremin ardından biri 5 diğeri de 5 buçuk şiddetinde iki artçı sarsıntı daha yaşandı.





Yetkililer Valparaiso ve çevresi için önce tahliye talimatı verdi ancak daha sonra tehlike arz etmediği gerekçesiyle bu talimat geri çekildi.





Şili Acil Servis Birimi, depremden sonra büyük hasar meydana gelmediğini duyurdu.





Ülke tarihinin en büyük felaketi ise 1960 yılında yaşanan 9.5 büyüklüğündeki deprem olarak kayıtlara geçti.