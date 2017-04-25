Samanyolu Haber /Dünya / Deprem anı kameralara böyle yansıdı /25 Nisan 2017 14:10

Deprem anı kameralara böyle yansıdı

Latin Amerika ülkelerinden Şili’nin batı sahili 7.1 şiddetinde depremle sarsıldı.Deprem anı amatör kameraya yansıdı

Deprem anı kameralara böyle yansıdı


Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi, depremin sahil kenti Valparaiso’nun 35 kilometre batısında ve yerin 10 kilometre derininde gerçekleştiğini bildirdi.

Başkent Santiago da şiddetli bir şekilde sallanırken polis, vatandaşlardan acilen evlerinden ayrılmasını istedi.

'Büyük hasar meydana gelmedi'

Depremin ardından biri 5 diğeri de 5 buçuk şiddetinde iki artçı sarsıntı daha yaşandı.

Yetkililer Valparaiso ve çevresi için önce tahliye talimatı verdi ancak daha sonra tehlike arz etmediği gerekçesiyle bu talimat geri çekildi.

Şili Acil Servis Birimi, depremden sonra büyük hasar meydana gelmediğini duyurdu.

Ülke tarihinin en büyük felaketi ise 1960 yılında yaşanan 9.5 büyüklüğündeki deprem olarak kayıtlara geçti.
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Deprem anı kameralara böyle yansıdı

Deprem anı kameralara böyle yansıdı

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