AYM Başkan KHK'larla ilgili iç hukuk yolunun tükendiğini ilan etti

AYM Başkanı Arslan: OHAL KHK'ları ile ilgili AYM'de dava açılamayacağı açık





AYM'nin 55. kuruluş yıldönümü töreninde konuşan AYM Başkanı Arslan, "Olağanüstü yönetimlerin amacı anayasal düzeni korumak ve savunmak olmalıdır" dedi. Arslan'ın, OHAL dönemi KHK'ları hakkında yapılan başvuruyu AYM'nin reddetme gerekçesini açıklarken "Kimse bizden anayasal sınırların dışına çıkmamızı beklemesin" şeklindeki sözleri, referandum için yapılan başvururnun da reddedileceğinin sinyali olarak yorumlandı.







Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, "Mahkememiz, açık anayasal hükmü dikkate alarak, OHAL KHK'larını denetleme yetkisine sahip olmadığına karar vermiştir. Bazı OHAL KHK'ları hakkında AYM'ye iptal davaları açılmış, bu davalarda ilk inceleme aşamaları tamamlanmış ve esas incelemeye geçilmiştir" dedi.





"ANAYASA MAHKEMESİ, ANAYASAL SINIRLAR İÇİNDE KALARAK, KARAR VERMEYE DEVAM ETMEKTE"







Olağanüstü yönetimlerin amacının olağan dönemlere dönüşün sağlanması olduğunu vurgulayan Arslan, "Olağanüstü dönemlerde Anayasa Mahkemelerine önemli görevler düştüğü bilinmektedir. Bunlar arasında en önemlisi temel hak ve özgürlükleri olağanüstü hale sebep olan durumun gerektirdiğinin ötesine geçen müdahalelere karşı korumaktır. Anayasa Mahkemeleri bu görevi yerine getirirken, hiç kuşkusuz olağanüstü yönetimin anayasal çerçevesi içinde hareket etmek durumundadır. Bu bağlamda, Türk Anayasa Mahkemesi de gerek norm denetiminde gerekse bireysel başvuruda anayasal sınırlar içinde kalarak, kararlarını vermeye devam etmektedir" dedi.





"OHAL KHK'LARIYLA İLGİLİ İPTAL DAVALARINDA ESAS İNCELEMEYE GEÇİLDİ"





Olağanüstü hal (OHAL) döneminde çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) ilgili AYM'de dava açılamayacağının açık olduğunu kaydeden AYM Başkanı Arslan, şöyle devam etti: "Mahkememiz, açık anayasal hükmü dikkate alarak, OHAL KHK'larını denetleme yetkisine sahip olmadığına karar vermiştir. Diğer yandan Anayasa koyucunun söz konusu kararnamelere ilişkin yargısal denetimi, parlamento onayından sonra öngördüğü anlaşılmaktadır. Nitekim TBMM tarafından kabul edilerek, kanunlaşan bazı OHAL KHK'ları hakkında AYM'ye iptal davaları açılmış; bu davalarda ilk inceleme aşamaları tamamlanmış ve esas incelemeye geçilmiştir."







