Türkiye tekrar denetim sürecine alındı

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türkiye’nin “denetim sürecine” alınmasını kararlaştırdı. AKPM'de 45'e karşı 113 oyla kabul edilen karara gerekçe olarak büyük oranda Türkiye’nin Avrupa Konseyi üyeliği kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi gösteriliyor.

35 maddelik önerilerde bulunulan AKPM'nin bu kararı ile, Türkiye denetim sürecinden çıkartılıp yeniden alınan ilk Avrupa ülkesi oldu.



Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nde (AKPM) ‘Türkiye’de Demokratik Kurumların İşleyişi’ başlıklı rapora yönelik değişiklik önergeleri ardından büyük bir oy çokluğuyla kabul edilerek, Türkiye yeniden denetim (Monitoring) sürecine alındı.







AKPM Genel Kurulu’nda yapılan değişiklik önergelerinin oylamaları ardından raporun geneline ilişkin oylamada, 45’e karşı 113 oyla rapor kabul edildi. Böylece, Türkiye, 2004 yılında çıktığı denetim sürecine geri dönmüş oldu.





AKP’NİN TÜM DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ REDDEDİLDİ





AKP üyesi parlamenterler tarafından getirilen tüm öneriler oy çokluğuyla reddedildi.





AKP’li Markar Esayan’ın PKK’nin Avrupa’da 2 milyar dolarlık bir ekonomik güce sahip olduğu, yine Türkiye’nin Avrupa’nın tüm mülteci yükünü ‘tek başına taşıdığı’, Türkiye’ye ‘yönelik tehditlerin KHK’ler sayesinde savrulabildiği’ yönündeki önerileri büyük çoğunlukla reddedildi. Oylamalarda AKP’nin önerilerine Türkiye ve Azerbaycan heyetleri dışında neredeyse hiç destek verilmedi.





Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin daha önce yerel yönetimlere ilişkin belirlemelerinin de rapora eklenmesine ilişkin HDP’nin getirdiği değişiklik önergesi de reddedildi.





AKP’nin getirdiği kayyum atamalarına ve belediye başkanlarının tutuklanmalarına ilişkin olarak belediye başkanlarını suçlayan ve raporda buna yer verilmesini isteyen değişiklik önergesi de büyük oy çoğunluğuyla reddedildi.





Türkiye’de yargının bağımsızlığının olmadığına ilişkin ifadelerin değiştirilmesine dair AKP’nin sunduğu öneri de büyük çoğunlukla reddeldi.





AKP’nin “Türkiye’de her muhalif görüş en özgür bir biçimde dile getirilebilmekte ve hele hele gazeteciler tarafından baskıya maruz kalmadan dile getirilebilmektedir” şeklindeki değişiklik önergesi de dikkat çekti. Önerge, 34’e 135 oyla reddedildi.





Benzer şekilde AKPM’nin Türkiye’deki yargı bağımsızlığının ihlaline ilişkin ifadelerinin rapordan çıkarılmasına ilişkin değişiklik önergesi 27’e karşı 130 oyla reddedildi.





AKP’nin AKPM raporunda Türkiye’ye yönelik monitoring sürecinin başlatılmasını isteyen önerisinin değiştirilmesine yönelik önergesi de büyük çoğunlukla kabul edilmedi.