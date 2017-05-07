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Denizli'de cezaevinde isyan: Çok sayıda yaralı var
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Denizli'de cezaevinde isyan: Çok sayıda yaralı var
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07 Mayıs 2017 23:15
Denizli'de cezaevinde isyan: Çok sayıda yaralı var
Denizli'nin Bozkurt İlçesindeki Açık Kadın Cezaevi'nde isyan çıktı.
SHABER3.COM
Denizli'nin Bozkurt ilçesindeki Açık Kadın Cezaevi'nde isyan çıktı. Çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.
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