Samanyolu Haber /Gündem / Denizli'de cezaevinde isyan: Çok sayıda yaralı var /07 Mayıs 2017 23:15

Denizli'de cezaevinde isyan: Çok sayıda yaralı var

Denizli'nin Bozkurt İlçesindeki Açık Kadın Cezaevi'nde isyan çıktı.

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Denizli'nin Bozkurt ilçesindeki Açık Kadın Cezaevi'nde isyan çıktı. Çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.
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