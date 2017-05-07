CHP , Mersin Milletvekili Fikri Sağlar için kararını verdi

Bugün gerçekleşen CHP Parti Meclisi (PM) toplantısında yapılan oylamada Sağlar’ın kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevki kararı 38’e karşı 19 oyla alındı.





Sağlar, dün iktidara yakınlığıyla bilinen Akşam’a verdiği söyleşide, parti yönetimine sert çıkarak, şunları söylemişti: “CHP lider partisi değil, kadro partisidir. Son 10 yıla baktığımızda CHP lider partisi haline getirilmeye çalışılıyor. Partide tek adamlılığı değiştirmemiz gerekiyor. Söylediğinizde samimi olmadığınızı toplum görürse size güvenmez. Kılıçdaroğlu referandum kampanyasında ‘tek adama karşıyız’ propagandası yaptı ama kendisi tek adam oldu! Bu şuna benziyor; kadına şiddete karşı çıkıyorsun. Eylemler yapıyorsun ama eve gidip karını dövüyorsun.”





Kılıçdaroğlu ise parti içi kavga başlatanların gerekirse partiden atılacağını söylemişti.