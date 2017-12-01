Samanyolu Haber /Gündem / Deniz Baykal Almanya'ya götürülecek /01 Aralık 2017 19:54

Deniz Baykal Almanya'ya götürülecek

Deniz Baykal'ın ayakta durabildiği, sandalyeye oturabildiği ve tedavisine Almanya'da devam edileceği açıklandı. Ankara Üniversitesi Rektörü İbiş, Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. İbiş Baykal'ın sağlık durumunun her gün daha iyiye gittiğini söyledi.

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Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, CHP eski Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin, "Deniz beyin genel durumu gayet güzel. Her gün çok daha iyiye gidiyor. Kendisi yardımla ayakta durabiliyor. Sandalyeye oturabiliyor" dedi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, 47 gündür İbn-i Sina Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavi gören Deniz Baykal'ın sağlık durumuna yönelik açıklamalarda bulundu. Hastane binasında basın toplantısı düzenleyen Prof. Dr. İbiş, şunları söyledi: "Deniz beyin genel durumu gayet güzel. Her gün çok daha iyiye gidiyor. Kendisi yardımla ayakta durabiliyor. Sandalyeye oturabiliyor. Baş, boyun, el, kol, bacak hareketleri bir önceki haftaya göre daha iyi durumda. Kendisine fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları yapılıyor. Ailenin de isteği üzerine Deniz bey fizik tedavi ve rahabilitasyon uygulamaları için önümüzdeki günlerde Almanya'daki bir merkeze gidecek. İlgili klinikten gün bekleniyor. Bildirdikleri gün gidecek. Ve tedavisine orada devam edilecek. Gelmeden önce basın mensuplarına açıklama yapılacağı söylendiğinde, medya mensuplarına kamuoyuna, vatandaşlara ve sağlık ekibine teşekkürkerini sevgi ve selmalarını iletmemizi istedi."

ALMANYA'DAKİ TEDAVİ SÜRESİ 2 AY

Prof. Dr. İbiş ayrıca Deniz Baykal'ın Almanya'daki tedavi süresinin yaklaşık 2 ay olacağını ifade etti.
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