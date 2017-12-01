Samanyolu Haber /Gündem / “Payitaht Abdülhamid” dizisinin oyuncusu hırsızlıktan gözaltında /01 Aralık 2017 20:27

“Payitaht Abdülhamid” dizisinin oyuncusu hırsızlıktan gözaltında

"Payitaht Abdülhamid" isimli dizinin oyuncusu "hırsızlık" suçlamasıyla dizi setinden gözaltına alındı.

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Körfez Orhan mahallesindeki bir eve giren hırsız, 2 laptop, 3 karton sigara ve 200 TL para çaldı. Evde incelemelerde bulunan polis, çevrede bulunan güvenlik kameralarının kayıtlarını da incelemeye aldı. Polis, güvenlik kameralarındaki kişinin eşkalini belirledi.

Polis, bir televizyon kanalındaki diziyi izlerken, güvenlik kameralarına yakalanan şüpheliyi burada gördü. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İzmit'te çekilen dizide rol alan şüpheli G.G.'yi, dizinin setinden çıkarken gözaltına aldı. soL’un haberine göre yakalanan hırsızın oynadığı dizi; devlet kanalı TRT’de yayınlanan “Payitaht Abdülhamid”.

Hırsızlık suçundan 4 sabıkası bulunan G.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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