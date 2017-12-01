Zarrab ve yakınlarının mallarına el konuldu

ABD’nin New York kentinde tutuklu bulunan Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın yargılandığı, Rıza Sarraf'ın ise itirafçı olarak yer aldığı davanın üçüncü duruşması bugün görülüyor.





Rıza Sarraf ve ailesinin mal varlığına el koyma kararı geldi.





İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz'ın talimatıyla Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda,''Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri yabancı devlet lehine siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin ettiği'' gerekçesiyle Rıza Sarraf'ın mal varlıklarına el koyma kararı verildiği belirtildi.





El koyma kararındaki listede Sarraf'ın kızı Alara Sarraf'ın da ismi yer alırken, Sarraf'ın yakın çevresi ve akrabaları da listede bulunuyor.





ABD'deki davada itirafçı olup sanıklıktan tanıklığa geçen Rıza Sarraf, davanın dünkü oturumunda, Ziraat Bankası ile Vakıfbank'ın İran ile yapılan altın ticaretine, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile dönemin Hazineden Sorumlu Devlet Bakanı Ali Babacan'ın talimatıyla dahlini Zafer Çağlayan'dan duyduğunu söylemişti.







