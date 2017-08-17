Demokrasi ve ifade özgürlüğüne sahip çıkın!

Buna rağmen hak, hukuk, demokrasi ve özgürlükten yana olan tavrımızı değiştirmeden sadece Türkiye’nin değil tüm dünyanın gerçek, tarafsız ve doğrudan haber alma ihtiyacını gidermeye çabalamaktayız.





Sadece habercilik yapmıyoruz maalesef, son derece kısıtlı imkanlarla, karşımızda devlet ve özel sermayenin sınırsız imkanlarını kullanan bir kitleyle mücadele de veriyoruz.





Demokrasi ve özgürlük mücadelemize destekte bulunmak ve bu yolda bizimle beraber olduğunuzu hissettirmek istersiniz diye ‘PATREON’da bir hesap açtık.





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Samanyoluhaber.com