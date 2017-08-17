Samanyolu Haber /Gündem / Demokrasi ve ifade özgürlüğüne sahip çıkın! /17 Ağustos 2017 14:11

Demokrasi ve ifade özgürlüğüne sahip çıkın!

Medya sektöründe yaklaşık 25 yıllık bir deneyimin ürünü olan Samanyoluhaber.com Türkiye’de olup bitenleri 'doğrudan' yazdığı için, gerçeklerin öğrenmesinden rahatsız olanlar tarafından sürekli olarak engellenmekte, ekonomik, siyasi ve illegal yöntemler de dahil olmak üzere her türlü baskı altında bulunmaktadır.

Demokrasi ve ifade özgürlüğüne sahip çıkın!

Buna rağmen hak, hukuk, demokrasi ve özgürlükten yana olan tavrımızı değiştirmeden sadece Türkiye’nin değil tüm dünyanın gerçek, tarafsız ve doğrudan haber alma ihtiyacını gidermeye çabalamaktayız.

Sadece habercilik yapmıyoruz maalesef, son derece kısıtlı imkanlarla, karşımızda devlet ve özel sermayenin sınırsız imkanlarını kullanan bir kitleyle mücadele de veriyoruz.

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