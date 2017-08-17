Donanmada komutan krizi

Cumhurbaşkanlığından Veysel Kösele açıklaması: Kendisi istifa etti





Ak Saray’daki haftalık basın toplantısında konuşan Kalın, Almanya Başbakanı Angela Merkel Türkiye ile Gümrük Birliği anlaşmasını güncellemeyeceklerine sözlerine de değindi. Kalın “Bu açıklamalar tabii talihsiz açıklamalar. Almanya’da devam etmekte olan seçim atmosferinde yapıldığını düşündüğümüz, düşünmek istediğimiz açıklamalar. Türkiye’yi yüzde 50 şurada, burada gibi tasniflere tabi tutarak dışarıdan siyasi münazaralar yapmak son derece sakıncalı ve demokratik ilkelere de aykırıdır” diye konuştu.





‘İSTİFA ETTİRİLDİ’ İDDİASI VARDI





YAŞ kararlarının hemen ardından, Veysel Kösele tartışması yaşanmış, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına terfi ettirilmesi beklenirken, terfi ettirilmeyen Kösele’nin, bunun üzerine “istifa etmek zorunda kaldığı” iddia edilmişti. Ancak Sözcü Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, Kösele’nin bugün resmi olarak da açıklandığı gibi ‘kendi isteğiyle istifa ettiğini’ duyurmuştu.





YAŞ’TA NE OLMUŞTU?





YAŞ’ta kuvvet komutanları değiştirilmiş ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na koramiral rütbesindeki Adnan Özbal atanmıştı. Bu atama Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na getirileceği konuluşan Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele'yle ilgili bir belirsizliğe yol açmıştı. Bu belirsizlik içerisinde Kösele’nin istifa ettiği haberi gelmişti.