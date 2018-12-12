Samanyolu Haber /Gündem / Demirtaş'ın reddi hakim talebi reddedildi /12 Aralık 2018 19:47

Demirtaş'ın reddi hakim talebi reddedildi

Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın reddi hakim talebini reddetti.

SHABER3.COM

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 'terör örgütü yöneticiliği' suçundan yargılandığı davada, reddi hakim talebi, davayı uzatmaya yönelik talep olduğu gerekçesiyle reddedildi.
Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Cezaevi Yerleşkesi'nde görülen duruşmanın öğleden sonraki celsesinde, Selahattin Demirtaş'ın avukatları söz aldı. Avukatlar, mahkemenin bu aşamada tarafsızlığını yitirdiğini söyleyerek Demirtaş'ın reddi hakim talebinin yerine getirilmesini istedi. Demirtaş ve avukatların talebi üzerine görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, duruşmayı uzatmaya yönelik bir istek olduğu gerekçesiyle talebinin kabul edilmemesi yönünde görüş bildirdi.

Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Demirtaş'ın, reddi hakim talebini reddetti. 
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