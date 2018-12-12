Samanyolu Haber /Gündem / CHP-İyi Parti anlaştı... Üç büyük il CHP'de! /12 Aralık 2018 19:36

CHP-İyi Parti anlaştı... Üç büyük il CHP'de!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile İYİ Parti'nin üç büyük kent üzerinde anlaşma sağladığı ve İstanbul, İzmir ve Ankara adaylarının CHP'li olacağı aktarıldı.

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İttifak görüşmeleri kapsamında ayrıca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bu akşam CHP Genel Merkezi'nde saat 20.00'de bir araya geleceği aktarıldı.

Gelen ilk bilgilere göre İstanbul, Ankara ve İzmir, Adana ve Antalya'da CHP adayı desteklenecek. Kayseri, Konya, Kocaeli, Samsun, Gaziantep Kahramanmaraş, Denizli, Balıkesir, Trabzon, Samsun ve Erzurum ise İYİ Parti'de olacak. İki lider görüşme sonrası açıklama yaptı.

Bu arada İyi Parti CHP’den Mersin’de aday gösterilmemesini de istedi. Daha önce Mersin’de her iki partinin de aday çıkarılmasına karar verilmişti. Mersin’de ilgili son kararı Kılıçdaroğlu, Akşener’le yapacağı görüşmede bildirecek
 
Balıkesir’de ise İYİ Parti’nin adayının desteklenmesi kararı sonrası CHP, Balıkesir’de Ahmet Akın’ın adaylığını geri çekecek.

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