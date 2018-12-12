Samanyolu Haber /Dünya / ABD'nin görevi bırakmaya hazırlanan BM temsilcisi: Cinayetten Suudi yönetim sorumlu /12 Aralık 2018 19:49

ABD'nin görevi bırakmaya hazırlanan BM temsilcisi: Cinayetten Suudi yönetim sorumlu

ABD'nin BM Temsilciliği görevinden ayrılacağını daha önce açıklamış olan Nikki Haley, verdiği röportajda, Başkan Donald Trump ile ters düştü. Haley "Kaşıkçı cinayetinden Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın başında olduğu Suudi yönetimi tümüyle sorumludur" dedi.

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Bu yılın sonunda ABD'nin BM Temsilciliği görevini bırakacak olan Nikki Haleyi, NBC kanalının 'Today' isimli programına konuk oldu.

'HEPSİ SORUMLU, TEK BİRİNİN BİLE YANINA KAR KALMAMALI'

Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinden Suudi yönetiminin sorumlu olduğunu, yönetimin başında da Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın (MbS) bulunduğunu belirten Haley, "Bu, Suudi yönetiminin işi, yönetimin başı da MbS. Dolayısıyla hepsi sorumlu" dedi.

Bunun görmezden gelinmemesi, yönetimden tek bir kişinin bile yanına kar kalmaması gerektiğini savunan Haley, cezasız bırakılmamaları çağrısını yaptı.

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